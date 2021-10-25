Beşiktaş-Galatasaray şifresiz canlı izle | BJK GS canlı yayın

Beşiktaş ile Galatasaray , Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın kamp kadrosunda N'Sakala, Gökhan Töre, Atiba, N'Koudou ve Mehmet Topal yer almıyor. Atiba ve Nkoudou'nun ise sakatlıkları devam ediyor. Galatasaray'da Arda Turan ve Sacha Boey dışında eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Sekiz maçlık cezasını tamamlayan Marcao Beşiktaş maçında Fatih Terim'in forma vermesi durumunda oynayabilecek. 17 puanı bulunan iki takım da bu dev maçı kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

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Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği dev derbi beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek. Nefes kesecek 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş - Galatasaray ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Diagne

Beşiktaş'ta iki sakat var!

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda N'Sakala, Gökhan Töre, Atiba, N'Koudou ve Mehmet Topal yer almıyor. Atiba ve Nkoudou'nun ise sakatlıkları devam ediyor.

Galatasaray'da Marcao dönüyor

Sarı-Kırmızılı takımda ise bu maç öncesinde Arda Turan ve Sacha Boey dışında eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Sekiz maçlık cezasını tamamlayan Marcao Beşiktaş maçında Fatih Terim'in forma vermesi durumunda oynayabilecek.

Beşiktaş sahasında kaybetmiyor

Beşiktaş bu sezon sahasında çıktığı beş maçta dörtd galibiyet ve bir beraberlik aldı. Süper Lig'de ise Siyah-beyazlı takım 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puan topladı. Beşiktaş 17 puanla 6. sırada bulunuyor.

Galatasaray seri yakaladı!

Bu sezon deplasmanda çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılı takım Süper Lig'de son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş gibi 17 puan toplayan Galatasaray averajla 8. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta parola 15 dakika!

Ligde çıkış arayan Beşiktaş’ın bu sezon en skorer aralığı; maçların ikinci yarılarının ilk 15 dakikası! Kara Kartal, bu periyotta rakip ağlara 6 gol bıraktı, kalesinde 3 gol gördü. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, bu akşamki dev kapışmada taraftarının da desteğiyle oyunun ilk bölümünde bulacağı gollerle rakibi karşısında erkenden öne geçmeye çalışacak.

Son 10 derbide Beşiktaş üstün

Vodafone Park’ta bu akşam karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş’ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-Beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 11 gol atarken, Galatasaray 9 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ta 4 maçtır kale kapanmıyor

Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan Siyah-Beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi. Beşiktaş, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Kara Kartal, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Medipol Başakşehir (2-3) karşılaşmalarında kalesini gole kapatamadı.

Galatasaray'da gözler Kerem ve Morutan'da

Sarı-Kırmızılı ekibin iki genç yıldızı Olimpiu Morutan ve Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova mücadelesinde ilk 11'de yer almamış ve ikinci yarıda şans bulmuştu. İkili, Rusya deplasmanında sergiledikleri performans ile galibiyeti getirmiş; Morutan asist yaparken, Kerem ise fileleri havalandırmıştı. Moskova maçı sonrasında iki futbolcu bu kez Beşiktaş karşısında yeniden 11'e dönecek.