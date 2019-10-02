Barcelona - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Barcelona ile Inter karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakipleriyle berabere kalan iki takımda ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak. Peki, Barcelona - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Barcelona ile Inter, Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci hafta maçında karşı karşıya gelecekler. İlk maçta Borussia Dortmund ile 0-0 berabere kalan Barcelona sahasında Inter'i yenerek gruptaki ilk üç puanını almak istiyor. Slavia Prag ile kendi sahasında 1-1 kalan Inter ise deplasmanda Barcelona'yı yenmenin hesaplarını yapıyor.
Barcelona - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bu akşam Nou Camp'ta oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
19.55 Genk - Napoli (beIN SPORTS 1)
19.55 Slavia Prag - Borussia Dortmund (beIN SPORTS 2)
22.00 Liverpool - Salzburg (beIN MAX 1)
22.00 Barcelona - Inter (beIN SPORTS 1)
22.00 Leipzig - Olympique Lyon (beIN CONNECT)
22.00 Zenit - Benfica (beIN CONNECT)
22.00 Lille - Chelsea (beIN SPORTS 2)
22.00 Valencia - Ajax (beIN MAX 2)
Grupta ilk iki sıra tur atlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi Gruplar
Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:
A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız
C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova
E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag
G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig
H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille
Maç tarihleri
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:
Grup 2. maçları: 1-2 Ekim
Grup 3. maçları: 22-23 Ekim
Grup 4. maçları: 5-6 Kasım
Grup 5. maçları: 26-27 Kasım
Grup 6. maçları: 10-11 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020
Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020
Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020
Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020
Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020
Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020
Final maçı: 30 Mayıs 2020