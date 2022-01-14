Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta?

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki ilk maçta hafta içinde İspanya'nın Kanarya Adaları'nda Lenovo Tenerife'ye mağlup olan Pınar Karşıyaka, yarın ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'yle deplasmanda oynayacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maçın ilk düdüğü saat 13.00'te çalacak. Ligde son iki maçını kazanan Kaf-Kaf, 16 maçta 11 galibiyet elde etti. Bahçeşehir'in 15 maçta 8 galibiyeti bulunuyor. Yeşil-kırmızılı ekip bu mücadelenin ardından Tenerife'yi 18 Ocak Salı günü ağırlayıp seriyi üçüncü maça taşımaya çalışacak.