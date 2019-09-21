Ligde aldığı üst üste galibiyetlerle birlikte averajla puan cetvelinin ikinci basamağına yerleşen Bursaspor, 5’inci hafta mücadelesinde Adana Demirspor’a konuk oluyor. Ligin gol yemeyen tek takımı olan Adana Demirspor, 4 hafta sonunda 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Sezona Karagümrük yenilgisiyle başlayan Yalçın Koşukavak yönetiminde Bursaspor sonrasındaki 3 maçı da kazandı. Transfer tahtasını açtırıp Özer Hurmacı, Seleznov ve Selçuk Şahin gibi önemli isimleri aldılar. Adana Demir’de hücum oyuncusu Kosecki ile ön libero Traore’nin sakatlıkları sürüyor. Konuk ekipte eksik bulunmuyor.

Adana Demirspor - Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanacak zorlu randevu saat 19.00’da başlayacak. Özgüç Türkalp düdük çalacağı karşılaşma beIN Max 1'den yayınlanacak. Türkalp’in yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Emrah Ünal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sinan Dereci.

BURSASPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki ekip, son olarak 2013 yılında olmak üzere toplamda çeşitli lig ve kupa maçlarında 47 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde ise Bursaspor rakibine üstünlük kurdu. Yeşil beyazlılar, 23 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken; Adana temsilcisi 13 maçı kazandı. Geriye kalan 11 mücadelede ise taraflar, birer puanı hanesine yazdırdı. İki ekibin son karşılaştığı maç 4 Aralık 2013 tarihinde Türkiye Kupası'nda oynanırken; Adana’daki mücadeleyi Bursaspor, 2-1’lik skorla kazanmasını bildi.

ADANA DEMİRSPOR GOL YEMEDİ

Adana’da oynanan maçlarda ise ev sahibinin üstünlüğü göze çarpıyor. Buradaki 24 maçta Adana Demirspor 12 galibiyet elde ederken, Bursaspor 6 kez kazandı ve 6 maç da beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon henüz yenilmeyen ve çıktığı 4 maçın birini kazanan Adana temsilcisi, söz konusu galibiyetini de sezon ilk maçında Balıkesirspor’a karşı 2-0’lık skorla aldı. Sonraki maçlarında sahadan golsüz eşitlikle ayrılan Adana Demirspor, bu sezon çıktığı 4 maçta da kalesini gole kapadı ve yalnızca 2 kez gol sevinci yaşadı.

ÖZGÜÇ TÜRKALP, İKİ TAKIMIN 12’ŞER MAÇINI YÖNETTİ

Maçın hakemi Özgüç Türkalp, iki takımın maçlarını daha önce de birçok kez yönetti. Türkalp, Bursaspor’un 12 maçında düdük çalarken; yeşil beyazlılar bu mücadelelerde 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bursa temsilcisinin 3 mağlubiyeti de deplasman maçlarında geldi. Bursaspor, Türkalp’in yönettiği 4 deplasman maçının sadece birini kazanabildi. Deneyimli hakem, Adanaspor Demirspor’un da 12 maçını yönetti. Adana ekibi de bu maçlarda; 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Türkalp’in yönettiği 7 iç saha maçında Adana temsilcisi hiç yenilmedi; 4 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Bu sezon oynadığı hiçbir maçı boş geçmeyerek goller bulan Bursaspor’da gözler de hücum hattında olacak. Yeşil-beyazlılarda Emirhan Aydoğan ve Kubilay Kanatsızkuş, 2’şer golle dikkat çekti. Iasmin Latovlevici, Abdullahi Shehu, Ali Akman ve Ramazan Keskin de birer gol kaydetti. Bursaspor, 4 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırarak, maç başı 2 gol ortalaması yakaladı.