YKS sınavı saati ile ilgili detaylar sınava girecek adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Cumartesi günü TYT yani ilk oturumu gerçekleştirilecek olan üniversite sınavına katılacak olan adaylar heyecanlı bir bekleyiş içerisindeler. 2022 - YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) bu hafta sonu gerçekleştirilmiş olacak. Sınava 3 milyonu aşkın kişinin katılacağı açıklanırken Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili detayları paylaştı.

2022 YKS ne zaman? YKS saat kaçta başlayıp saat kaçta bitecek? TYT, AYT, YDT ne zaman?

Öğrencilerin eğitim hayatlarına devam edecekleri üniversiteyi belirleyeceği YKS için artık kısa bir süre kaldı. YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022’de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022’de yapılacak.

2022 YKS sınava giriş belgesi nasıl alınır?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2022 YKS kaç dakika sürecek?

1. Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.15), 120 soru 165 dakika,

2. Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.15), 160 soru 180 dakika,

3. Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.45), 80 soru 120 dakika olmak üzere 3 oturumda uygulanacaktır.

YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A- SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla YKS adaylarına başarılar diledi. İşte o mesajı ve sınava dair dikkat edilmesi gereken detaylar...

Sevgili Gençler,

Sonuca değil sınava odaklanın

İçinizi ferah tutun ve kendinize güvenin

Sınavınızın sonucu ne olursa olsun hepiniz ülkemiz için çok değerlisiniz

Her birinizin başarılı olacağı alanı bulacağına inanıyorum.

Hepinize başarılar diliyorum.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS’ye başvuran adayların sayısının 3 milyon 243 bin 425 olduğunu duyurdu.

18 Haziran Cumartesi günü uygulayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran aday sayısı: 3.234.409

19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran aday sayısı: 2.056.512

19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran aday sayısı: 168.430

3 milyon 243 bin 425 aday ter dökecek

Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 3 milyon 243 bin 425 aday girecek. Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasıyla öğrenciler, maske zorunluluğu olmadan sınav salonuna girebilecek.

Giriş belgesi ve kimlik kontrol edilecek

Covid-19 salgının kontrol altına alınmasıyla uzun bir aranın ardından öğrenciler, maske zorunluluğu olmadan YKS’de ter dökecek. Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda Covid-19 pozitif veya temaslı olduğu tespit edilen adaylar ise bu duruma özel ayrılmış salonlarda sınava alınacaklar. Adaylar, salonlara alınırken sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesi ve kimlik belgesi kontrol edilecek. Sınav binalarına telefon gibi teknolojik cihazlar alınmayacak.

Sınavın başlama saatinden sonra gelenler içeriye alınmayacak

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.00da gerçekleştirilecek ve sınav 165 dakika sürecek. Pazar günü ise 2’nci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.00da; 3’üncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 15.30da yapılacak. Sınavın başlama saatinden sonra gelenler içeriye alınmayacak. Adayların sınav saatinden önce sınava girecekleri okulda olmaları gerekiyor. YKS’de bu yıl baraj kaldırıldı. TYT’de 135 dakika olan süre, 165e çıkarıldı. Adayların yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için TYT’deki testlerden birinden 0,5, AYTde de yine testlerden en az birinden 0,5 ham puana sahip olmaları yeterli olacak.