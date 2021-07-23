Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen buna rağmen koronavirüsün gölgesinden yine de kurtulamayan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı bugün yapılacak. Olimpiyat tarihinde ilk kez seyircisiz düzenlenecek oyunlarda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek. Ancak olimpiyat daha başlamadan koronavirüs krizi ve testlerinin pozitif çıkması nedeniyle bazı sporcular oyunlardan çekilmek zorunda kaldı. Ayrıca açılış töreninde de ülkelerin çoğu az sayıda sporcuyla yer alacak. Bunun en büyük nedeni de pandemiden kaynaklı olacak.

2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

"Discover Tomorrow (Yarını Keşfet)" sloganıyla gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın resmi açılışı bugün TSİ 14.00'te Japonya Ulusal Stadı’ndaki törenle yapılacak.

2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın açılış seremonisinde Türk bayrağını, Milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak. Tokyo 2020’de sporcular 4 branşta ilk kez madalya mücadelesi verecek. Sportif tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfü ilk kez Tokyo 2020 programında yer alacak.

En son 2008 Pekin Olimpiyatları’nda yer alan beyzbol/softbol ise yeniden oyunlara dahil edildi. Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1 ve Eurosport 2’den izleyebilecek.

Türkiye’yi kaç sporcu temsil edecek?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi 50’si kadın, 58’i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil edecek.

Oyunlara atletizmde 25 sporcuyla katılacak Türkiye, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda altışar, tekvando ile artistik cimnastikte beşer, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla başarı kovalayacak.

Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Voleybol Takımı (12) oyunlarda mücadele edecek.

Türk bayrağını hangi sporcular taşıyacak?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın açılış seremonisinde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka’nın taşıyacak. Organizasyonda 200 metre sırtüstünde havuza girecek 18 yaşındaki Berke Saka ile 400, 800, 1500 metre serbest stilde yüzecek 16 yaşındaki MerveTuncel, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak. Önceki olimpiyatlarda 1 kişi tarafından taşınan bayrak, bu yıl cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için birer erkek ve kadın sporcuya emanet edilecek.















