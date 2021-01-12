Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Malatya - Gs ilk 11'ler)
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Yeni Malatya'ya konuk oluyor. Karşılaşma tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan taraf çeyrek finale yükselecek. Zorlu mücadeleye sakatların yanı sıra Arda ve Donk da götürülmedi. Karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Lige olduğu kadar kupaya da önem veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, as kadrosunu sahaya sürdü. Peki, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'deki Gençlerbirliği galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray, rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile bugün deplasmanda kozlarını paylaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan taraf, adını çeyrek finale yazdıracak. Galatasaray, zorlu mücadeleye giderken, Kaptan Arda Turan ve Donk'u dinlenme amaçlı götürmedi. Ayrıca Feghouli, Falcao, Omar ve Muslera da maç kadrosunda yer almıyor. Lige olduğu kadar kupaya da önem veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, as ağırlıklı bir kadro sahaya sürdü.
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Yeni Malatyaspor - Galatasaray ilk 11'ler
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih, Hadebe, Youssouf, Zeki, Fofana, Umut, Adem, Kubilay
Galatasaray: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Diagne
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?
12 Ocak Salı günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.
Toplam 18 kezle organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan Galatasaray, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni eleyerek son 16 turuna yükseldi.
Yeni Malatyaspor ise 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Etimesgut Belediyespor ve 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Galatasaray'da 3 eksik
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer alamadı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası sonrası tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui maçta görev yapamayacak.
Tetteh'de belirsizlik
Yeni Malatya cephesi ise teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile güven tazeledikten sonra kupadaki Galatasaray galibiyetiyle yeni bir çıkış arıyor. Takımın hücumdaki en etkili isimlerinden Tetteh ise sakatlığı nedeniyle tedavi ediliyor. Genç yıldızın bugün forma giyip giyemeyeceği maça doğru netlik kazanacak.