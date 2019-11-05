Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda yer alan Valencia ile Lille, 4. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. 4 puanı bulunan güçlü Valencia, taraftarı önünde kazanıp ilk 2 şansını sürdürmek istiyor. Temsilcilerimiz Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ise, deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Yusuf ve Zeki'nin mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Valencia - Lille maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Mestalla'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Rus hakem Sergei Karasev'in düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS 4'ten naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Valencia - Lille muhtemel 11'ler:

Valencia: Cillessen, Wass, Garay, Paulista, Gaya, Torres, Parejo, Kondogbia, Cheryshev, Gomez, Moreno

Lille: Maignan, Djalo, Fonte, Gabriel, Zeki Çelik, Andre, Soumare, Reinildo, Yusuf Yazıcı, Ikone, Osimhen

Valencia'da sakatlığı süren Piccini ve kırmızı kart cezalısı Diakhaby forma giyemeyecek. Lille'de ise sakat olan Weah ile Sanches zorlu maçı kaçıracak isimler.

Grubun diğer mücadelesinde de Chelsea, Stamford Bridge'te Ajax'ı ağırlayacak.