Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı mücadelenin çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bugün milli müsabakalar nedeniyle verilen arada Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak. Siyah Beyazlı ekibin son idmanına sakatlıkları süren Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup katılmadı.

Ümraniyespor - Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi anbean Fanatik.com.tr'de olacak.

Diaby takıma katıldı

Siyah-beyazlıların basına kapalı antrenmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdmana milli takımlarda olan futbolcularla tedavilerine devam edilen Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup katılmadı. İzinden dönen Abdoulay Diaby takım arkadaşları ile tanıştı ve takımdan ayrı koşu yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Beşiktaşlı futbolcular ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktik çalışmasının yer aldığı program ve şut çalışması ile sona erdi.