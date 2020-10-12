Rusya ile berabere kalan ve galibiyeti kıl payı kaçıran A Milli Futbol Takımımız bu kez Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Uluslar Ligi'nde 2 puanla 3. sırada bulunan Türkiye Sırbistan'ı yenerek gruptaki şansını devam ettirmek istiyor. Sırbistan ile deplasmanda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona ermişti. Grupta diğer maç ise Rusya ile Macaristan arasında oynanacak.

Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Ekim Çarşamba günü oynanacak ve saat 21:45’te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Milli takımımızın, Sırbistan ile oynayacağı Uluslar Ligi grup karşılaşmasını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

Kaan ve Ozan Kabak yok!

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan ve kadrodan çıkan Kaan Ayhan ile Rusya maçında cezalı duruma düşen Ozan Kabak Sısbistan'a karşı forma giyemeyecek.

Çağlar Söyüncü'nün durumu belirsiz!

Almanya ve Rusya maçlarında sakat olduğu için forma giyemeyen Çağlar Söyüncü'nün Sırbistan maçına yetişip yetişmeyeceği merak konusu. Ozan ve Kaan'ın yokluğunda Şenol Güneş'in savunma hattını Merih ve Çağlar ile kurması bekleniyor.

Türkiye kaçıncı sırada? Uluslar Ligi B Grubu puan durumu

1- Rusya 7 puan

2- Macaristan 6 puan

3- TÜRKİYE 2 puan

4- Sırbistan 1 puan

Türkiye UEFA Uluslar Ligi B Ligi fikstür

03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan: 0-1

06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye: 0-0

11.10.2020 - 21.45 - Rusya - Türkiye: 1-1

14.10.2020 - 21.45 - Türkiye - Sırbistan

15.11.2020 - 19.00 - Türkiye - Rusya

18.11.2020 - 21.45 - Macaristan - Türkiye