2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda B Grubu’nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya ile oynayacağı karşılaşmayla grup mücadelesini tamamlayacak. Ay-Yıldızlılar, Rusya'ya kaybetmesi durumunda, büyük olasılıkla diğer grubun lideri Brezilya'ya eşleşecek. Çeyrek finalde güçlü rakiple eşleşmeme adına Filenin Sultanları, Rusya'yı yenerek grubu 2. ya da 3. bitirmek olacak.

Çeyrek finalde grupların 2. ve 3.'leri yapılacak kura sonrası eşleşecek. A Milli Takım elde ettiği 7 puanla 6 takımlı grupta 4. sırada bulunuyor. B Grubu’nda 3 maç kazanan ve 8 puanı bulunan Rusya ise 2. sırada yer alıyor.

Türkiye - Rusya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ariake Arena'da oynanacak Türkiye - Rusya maçı bugün TSİ 08.20’de başlayacak. Müsabakayı TRT Spor naklen yayınlanacak. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

B Grubu puan durumu :

1- İtalya / 9 puan

2- Rusya / 8 puan

3- ABD / 8 puan

4- TÜRKİYE / 7 puan

5- Çin / 4 puan

6- Arjantin / 0 puan