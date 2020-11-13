UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız Rusya ile karşı karşıya gelecek. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan ve son 3 maçından beraberlikle ayrılan A Milli Takım rakibini yenerek ilk galibiyetini almaya çalışacak. Milliler, Rusya maçının ardından Macaristan ile bu kez 17 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı 15 Kasım'daki Türkiye-Rusya müsabakası saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

18 Kasım Çarşamba günü Puşkaş Arena'da oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

A Milli Takım kadrosu...

Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.