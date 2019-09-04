Türkiye - Andorra maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz mi?

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra'yı konuk edecek. 5 maçta 3 galibiyet alan Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takımımız, puansız Andorra'yı da mağlup ederek yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Ay-Yıldızlılar, Andorra maçla 573. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde yaptığı 572 müsabakada 217 galibiyet aldı, 222 kez yenildi. Daha önce üç kez Andorra’ya rakip olacak teknik direktör Şenol Güneş’in öğrencileri, rakibiyle oynadığı maçları 2-0 ve 5-0 kazandı. Ayrıca Milliler, son 6 yıldaki en farklı galibiyetini de Andorra karşısında elde etti. Kayseri’de 6 Eylül 2013’te 5-0 kazanılan karşılaşmada Umut Bulut hat-trick yaparken, diğer goller Arda Turan ve Burak Yılmaz’dan geldi.

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Türkiye - Andorra maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye-Andorra karşılaşması Beşiktaş Park'ta oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi anbean Fanatik.com.tr'de olacak.

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MUHTEMEL 11'LER:

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Efecan, Yusuf Yazıcı, Emre B., Hakan, Cenk Tosun, Kenan Karaman

Andorra: Eulate, Garcia, Lima, Rubio, Nicolas, Ludovic, Cervos, Moreno, Vales, Alaez, Fernandez

Güneş’in 57. sınavı

Şenol Güneş, Ay-Yıldızlı ekiple 57. karşılaşmasına grubun puansız ekibi Andorra önünde çıkacak. Güneş yönetiminde 56 maçta A Milli Takımımız şu ana kadar 28 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde rakip filelere 85 gol atarken, kalesinde ise 53 gole engel olamadı.

5 yıl sonra tekrar İstanbul

A Milliler, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda bugün Andorra’ı Beşiktaş Vodafone Park’ta ağırlayacak. Ay-Yıldızlılar, yaklaşık 4 yıl 10 ay sonra İstanbul’da resmi bir maça çıkacak. Türkiye, İstanbul’daki son resmi maçını 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 16 Kasım 2014’te Kazakistan ile Türk Telekom Stadı’nda oynamıştı. Kazakistan’ı 3-1 yenen Türkiye’nin gollerini Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz kaydetmişti. Bu mücadele öncesinde Volkan Demirel, taraftarlarla yaşadığı gerginlik sonrasında stadı terk etmişti.

Abdülkadir Parmak ilk kez...

Trabzonspor formasıyla yaptığı büyük çıkışla dikkat çeken Abdülkadir Parmak, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından Andorra ve Moldova’yla oynanacak maçların kadrosuna dahil edilmişti. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün Andorra’yla oynanacak karşılaşmada görev yapması bekleniyor. Genç oyuncu, bu akşamki mücadelede süre alırsa A Milli Takımla ilk karşılaşmasına çıkmış olacak.

Türkiye ile Andorra 3. kez rakip

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarınki rakibi Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak. İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı. Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu karşılaşmalarında rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti.

İki maçta rakibine 7 gol atan milliler, kalesinde ise gol görmedi. Son maçını 6 Eylül 2013'te oynayan iki takım, 6 yıl sonra bu kez 7 Eylül 2019'da karşılaşacak.

Milli takımın son 6 yıldaki en farklı galibiyeti Andorra'ya karşı

A Milli Futbol Takımı, 96 yıllık tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti. Milli takım, 6 Eylül 2013'te Kayseri'de oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmanın diğer golleri Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan gelmişti. Bu sonuç, ay-yıldızlı ekibin son 6 yıldaki en farklı galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.

Milliler, o tarihten bugüne kadar oynadığı 65 mücadelede 5 farklı bir galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip bu süreçte Moldova ve Bulgaristan'ı 4-0 yendi.

Farklı skorlar

A Milli Futbol Takımı'nın 96 yıllık tarihindeki en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç

20.11.1949 Ankara Dünya Kupası Elemeleri Suriye 7-0

20.06.1954 Cenevre Dünya Kupası Elemeleri Güney Kore 7-0

10.11.1996 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri San Marino 7-0

08.06.2005 Almatı Dünya Kupası Elemeleri Kazakistan 6-0

28.05.1950 İstanbul Özel İran 6-1

12.10.1994 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 5-0

10.09.1997 San Marino Dünya Kupası Elemeleri San Marino 5-0

14.11.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 5-0

16.10.2002 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Liechtenstein 5-0

01.10.2006 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 5-0

06.09.2013 Kayseri Dünya Kupası Elemeleri Andorra 5-0

Not: Maç skorlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Türkiye-Andorra bilet fiyatları

Türkiye-Andorra karşılaşmasının internetten bilet satışı sona erdi. Ay-Yıldızlı takımın Andorra mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler, Beşiktaş Park Kuzey Kale Arkası'nda bulunan Passolig gişelerinden sadece TC Kimlik numaralarını ibraz ederek bilet satın alabilir. Bir taraftar, en fazla dört adet bilet satın alabilecek. Satın alınacak her bilet için ayrı ayrı TC Kimlik numarası ibraz edilmesi gerekiyor. Gişeler yarından maç gününe kadar 10.00-20.00, maç günü olan 7 Eylül 2019 Cumartesi ise 10.00-22.30 saatleri arasında hizmet verecek. Türkiye-Andorra müsabakasının bilet fiyatları 1. Kategori 90 TL, 2. Kategori 50 TL, 3. Kategori 20 TL ve 1 Loca koltuğu 250 TL olarak belirlendi.

Oğuzhan Özyakup aday kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında üst arka baldırından kas yaralanması geçiren Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım'ın Riva'daki kampında sağlık heyeti tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından aday kadrodan çıkarıldı. Oğuzhan, tedavisine kulübünde devam edecek. Kulüp takımlarıyla çıktıkları maçlarda sakatlık yaşayan Ozan Tufan ve Dorukhan Toköz'ün tedavilerine de başlandı. İki futbolcunun durumu milli maç haftası boyunca kontrol altında tutulacak.

Emre Belözoğlu'nun da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada alt baldırında oluşan kas sertleşmesine yönelik tedavi uygulanıyor. Enes Ünal'ın da kas sertleşmesi şikayeti bulunuyor.

Okay Yokuşlu ise tedavi ve rehabilitasyon sürecini, milli takım sağlık heyetinin kulübüyle koordineli yapacağı çalışma ile A Milli Takımımızın kampında geçirecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş’in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre )

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Andorra'nın Teknik Direktör Koldo Alvarez tarafından belirlenen 25 kişilik aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Jose Antonio Gomes (Inter Escaldes), Francisco Pires (UE Santa Coloma), Iker Alvarez de Eulate (Villarreal CF)

Defans: Emili Garcia (Inter Escaldes), Marc Garcia (EC Granollers), Ildefons Lima (Inter Escaldes), Max Llovera (EC Granollers), Jesus Rubio (FC Santa Coloma), Jordi Rubio (UE Santa Coloma), Moisés San Nicolás (FC Santa Coloma)

Orta saha: Joan Cervós (FC Andorra), Ludovic Clemente (FC Andorra), Sebas Gómez (UE Engordany), Cristian Martínez (Inter Escaldes), Sergio Moreno (Inter Escaldes), Marc Pujol (Inter Escaldes), Marc Rebés (FC Santa Coloma), Víctor Rodríguez (FC Santa Coloma), Marc Vales (Sandefjord), Marcio Vieira (CA Monzón), Marc Ferrer (UE Engordany)

Forvet: Jordi Aláez (FC Santa Coloma), Àlex Martínez (FC Andorra), Aaron Sánchez (UE Engordany), Ricar Fernández (FC Andorra)