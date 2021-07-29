Süper Lig 'de 2020/21 sezonunu 71 puanla 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynamaya hak kazanan Trabzonspor 'un 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. 2. eleme turunda Servette'yi 3-0 ve 2-0'la geçen Molde, temsilcimizle tur biletini almak için karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Molde maçı ne zaman oynanacak? TS Molde maçı saat kaçta ve hangi kanalda olacak?

Trabzonspor, Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde ile eşleşti. İlk maçı 5 Ağustos'ta evinde oynayacak olan Karadeniz ekibi, 12 Ağustos'ta ise Norveç'e deplasmana gidecek. Karşılaşmaların yayın ve saat bilgileri belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir?

UEFA, yeni organizasyonun amacını Avrupa'da daha fazla takımın yer alması olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayacak Konferans Ligi haziran ayında eleme maçlarıyla başlayacak. Üç ön eleme ve bir play-off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek.

Avrupa Konferans Ligi statüsü nasıl?

Her grupta 4 takım yer alacak ve gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna yükselecek. Gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren 8 takım arasında eleme turu oynanacak. Burada tur atlayan takımlar son 16 turuna adını yazdıracak.

UEFA Konferans Ligi kazanan takımın ödülü ne?

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanacak olan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.