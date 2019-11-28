Trabzonspor - Getafe bein sports 1 canlı izle TS - Getafe şifresiz

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında sahasında İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa'da prestij maçlarına çıkıyor. Grupta iddiası kalmayan bordo-mavililer bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini alarak ülke puanına katkıda bulunmayı hedefliyor. Ön eleme maçlarında Sparta Prag ve AEK takımlarını eleyerek UEFA Avrupa Lig C Grubu'nda, Basel, Getafe ve Krasnodar'ın rakibi olan bordo-mavililer, yaşanan talihsiz sakatlıklar nedeniyle de grup maçlarında istediği saha sonuçlarını alamadı. Oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 1 puanla son sırada yer alan Karadeniz ekibi, kalan iki maça iddiasını taşıyamayarak Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci hafta maçında Trabzonspor evinde İspanyol temsilcisi Getafe ile karşılaşacak. Gruptan çıkma şansı kalmayan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, bu karşılaşmaya alt yapısından yetiştirdiği 5 futbolcunun yer aldığı 11 ile çıkıyor.

Trabzonspor - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

28 Kasım Perşembe günü saat 18:50'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Trabzonspor - Getafe 11'ler...

Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Hosseini, Ivanildo, Abdürrahim Dursun, Kerem Baykuş, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Muhammet Akpınar, Fıratcan

Getafe: Chichizola, Djene, Bruno, Mata, Portillo, Nyom, Olivera, Arambarri, Molina, Fajr, Kenedy

Getafe ve Basel ile prestij maçları

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 28 Kasım Perşembe günü İspanya temsilcisi Getafe ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi ardından ise İsviçre temsilcisi Basel ile 12 Aralık'ta deplasmanda bu sezonki son Avrupa maçına çıkacak. Grupta iddiası bulunmayan bordo-mavililer rakipleriyle prestij maçlarına çıkacak. Grupta galibiyeti bulunmayan Trabzonspar sahasında oynayacağı Getafe maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Ülke puanına da katkıda bulunmak isteyen bordo-mavililerin rakibi İspanya temsilcisi Getafe ise iddiasını sürdürebilmesi için Trabzon'da oynayacağı maçtan puan ya da puanlar almak zorunda.

Yıldızlar kulübede olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray maçı öncesi UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Getafe maçında yıldız oyuncularını kulübede bekletecek. Avrupa'da iddiası kalmayan bordo-mavililerin sarı-kırmızılı takım ile oynanacak olan maçı düşünerek Uğurcan Çakır, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Hüseyin Türkmen ve Sörloth gibi isimleri yedek kulübesinde tutması bekleniyor.

Trabzonspor, Avrupa’da 134. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında yarın sahasında İspanya’nın Getafe takımı ile karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 134. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 133 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 49 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 180 gol gördü.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde istediği sonuçları alamayan bordo-mavililer, C Grubu’nda oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta 1 puanla son sırada yer alan ve bir üst tura çıkma şansı bulunmayan Trabzonspor, Getafe karşısında deplasmanda oynadığı ilk maçta sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Grubun 2. maçında sahasında Basel’i konuk eden bordo-mavililer, İsviçre ekibiyle 2-2 berabere kaldı.

Rusya’nın Krasnodar takımını grubun 3. maçında konuk eden Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0’lık skorla kaybetti. C Grubu’nun 4. maçında bu defa Krasnodar’a konuk olan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Kadroda rotasyon

Krasnodar ile deplasmanda yapılan maça genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla çıkan Trabzonspor’da, teknik direktör Ünal Karaman’ın Getafe maçında da rotasyona gitmesi bekleniyor.

Süper Lig’de hafta sonu sahasında oynayacağı Galatasaray maçı nedeniyle bazı futbolcuları dinlendirecek olan Karaman’ın, Getafe karşılaşmasındaki muhtemel 11’i şöyle:

Erce Kardeşler, Serkan Asan, Fernandes, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Mikel, Abdulkadir Parmak, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Avdijaj ve Sörloth.

Öte yandan, Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür ve Flip Novak’ın dışında sakatlığı süren futbolcu bulunmuyor.