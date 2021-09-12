Trabzonspor ile Galatasaray , Süper Lig 'in 4. haftasında Akyazı'da kozlarını paylaşıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 4'te yaparak müthiş çıkışını sürdürmek istiyor. Milli ara öncesi Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Fatih Terim'in öğrencileri ise zorlu deplasmanda kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği müsabaka Akyazı'da oynanıyor.

TRABZONSPOR - GALATASARAY CANLI İÇİN TIKLAYIN









Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de.

Nwakaeme ile vuracak

Sezona 3’te 3 yaparak başlayan ve Milli araya lider giren Trabzonspor, ligdeki en ciddi sınavına bugün Galatasaray karşısında çıkacak. Son 1 haftadır rakibi analiz eden teknik direktör Abdullah Avcı, Cim Bom’un sağ kanadını zayıf karnı olarak belirledi. Özellikle Sacha Boey’in yokluğunda Galatasaray’ın sıkıntı yaşayacağını düşünen Avcı, ligdeki 3 maçta da gol atan Nwakaeme’ye çok güveniyor. Nijeryalı yıldız üzerinden hücum setlerini çizen başarılı hoca, ileri uçta Cornelius’u görevlendirecek. Sağ kenarda ise Abdülkadir Ömür’ün oynaması bekleniyor. Gervinho ile Djaniny’nin sakatlıkları tam olarak geçmediği için bu şekilde bir karar alan Avcı’nın, bir diğer önemli silahı; Hamsik-Bakasetas ikilisi.

Hedef; erken gol

Hamsik ve Bakasetas’a sık sık savunmaya da yardım etmelerini söyleyen Fırtına’nın teknik patronu, arkalarında Berat Özdemir’i oynatacak. Maça hızlı başlayıp, erken bir gol bulmayı hedefleyen Bordo-Mavililer, ön alan baskısıyla rakibini hataya zorlayacak. Taylan ve Luyindama’ya özellikle pres isteyen Avcı, “Coşkulu ama akıllı oynayacağız. Gücünüzü herkese gösterin” sözleriyle takımını motive etti.

Morutan'a tam yetki

Milli ara sonrası ligin en zorlu virajlarından birine çıkacak olan Galatasaray, taktik savaşına hazır. Aslan'ın hocası Fatih Terim, ekibiyle birlikte Trabzonspor analizini tamamlarken, taktik planını da bu veriler ışığında güncelledi. Sarı-Kırmızılılar, bu sezonki ana oyun planı olan topa sahip olma ve kısa paslarla rakip alana yerleşme stratejisinden vazgeçmeyecek. Ancak bazı pozisyonlarda, eksiklerin durumuna da bağlı olarak belirgin değişiklikler yaşanacak. Sağda Boey'nin sakatlığı sebebiyle, Yedlin'e şans vermeye hazırlanan Terim, bu bölgedeki Nwakaeme tehdidine karşı, Emre Kılınç'ı sağ önde oynatarak, Yedlin'i destekleyecek.

Forvette Halil sürprizi

Fatih hocanın sahadaki anahtar oyuncusu ise Morutan olacak. Çıktığı ilk maçta asist yapan Rumen yıldızı, merkezde yine Cicaldau ile birlikte değerlendirmek isteyen Terim, rollarde güncellemeler yaptı. Morutan'a ciddi anlamda serbestlik tanıyacak olan deneyimli çalıştırıcının, "Ön tarafta istediğini yapmakta özgürsün. Kaleyi gördüğün yerden vurabilirsin, içeri girebilir, çizgiye inebilirsin, yeter ki skor üret" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu ikilinin arkasında Taylan'ın solda da Kerem'in görev alması bekleniyor. Asıl sürpriz ise son taktik provada Diagne'nin yerine ileri uçta Halil'in denenmesi. Geride ise başka sürpriz beklenmiyor.