Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda eşleşmeler belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekiminde seribaşı unvanıyla katılan Trabzonspor 'un Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’ndaki rakibi 1. Lig ekiplerinden Boluspor oldu.

Trabzonspor - Boluspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bordo-Mavililer, Boluspor ile Medical Park Stadyumu'nda karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçları A Spor ve atv'den canlı yayınlanacak. Maçların kesin tarihi ve saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.