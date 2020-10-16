Süper Lig'de Cumartesi gününün sonucu en çok merak edilen maçında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir karşısından 3 puanla ayrılarak üst sıralara doğru yükselişe geçmek istiyor. Başakşehir ise kötü gidişini bu maçta durdurmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor ligde geride kalan 4 haftalık bölümde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Başakşehir ise bu sezon sahasında 1 puan alabildi.

Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

17 Ekim Cumartesi günü Medical Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba



