İngiliz devleri Tottenham ile Chelsea Londra derbisinde karşı kaşıya gelecekler. İngiltere Lig kupası son 16 turu maçında kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Sezona birer galibiyet, birer beraberlik ve birer mağlubiyet ile istikrarsız başlayan iki ekipte kazanarak çeyrek finale yükselmek istiyor.

Tottenham - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Tottenham Chelsea maçı bugün saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Bein Connect aracılığıyla canlı izlenebilecek. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Tottenham - Chelsea muhtemel 11'ler...

Tottenham: Hart, Auier, Alderweireld, Dier, Reguilon, Fernandes, Hojbjerg, Ndombele, Lamela, Bergwijn, Kane

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Tomori, Zouma, Chirwell, Jorginho, Barkley, Havertz, Mount, Hudson-Odoi, Giroud



