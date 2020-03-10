Slovenya ile Türkiye EURO 2020 öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. A Milli Takımımız rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Koronavirüs nedeniyle A Milli Takım'ın oynayacağı hazırlık maçları seyircisiz oynayacağı açıklandı. Eleme grubundan ikinci çıkan milliler rakibini yenerek EURO 2020 öncesi moral bulmak istiyor.

Slovenya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

27 Mart Cuma günü Slovenya'da oynanacak karşılaşma saat 22:45'de başlayacak. Mücadele koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak. Karşılaşmalar TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı sırasıyla Slovenya, Avusturya, Azerbaycan ve Hırvatistan ile karşılaşacak.

EURO 2020 Türkiye'nin grubundan hangi takımlar var?

Türkiye EURO 2020'de İtalya, İsviçre ve Galler ile birlikte A Grubu'nda mücadele edecek. Turnuvanın açılış maçı ise İtalya'da Roma'da Türkiye ile İtalya arasında oynanacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz İsviçre ve Galler karşılaşmalarını ise Azerbaycan'da oynanacak.



