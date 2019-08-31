Süper Lig'de ilk iki haftada 3'er puan toplayan Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep üçüncü hafta maçında kozlarını paylaşacak. İlk iki haftada 3 puan toplayan Sivasspor bu sezon sahasında oynayacağı ikinci maçı da kazanmak istiyor. İlk galibiyetiyle geçen hafta tanışan Gazişehir Gaziantep ise seri yakalamak istiyor.

Sivasspor - Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19:15'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor - Gazişehir Gaziantep muhtemel 11'ler...

Sivasspor: Mamadou Samassa- Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal- Isaac Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Emre Kılınç- Mustapha Yatabare

Gazişehir: Günay - Djilobodji, Tosca, Kayode, Güray, Morias, Oğuz, Diarra, Twumasi, Tetteh, Kana Biyik



