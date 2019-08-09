Bu yıl Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. 21. Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmek için Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Boluspor ve Bursaspor'u 2-0'la geçmişti. Ardından Bundesliga ekipleri ile karşılaşan Sarı Lacivertli ekip, Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı, Hertha Berlin'e ise 2-1 mağlup oldu. Ersun Yanal'ın öğrencileri, Audi Cup'ta ise istediği skorları alamadı. Dünya devleriyle karşılaşan Sarı Lacivertli ekip, Bayern Münih'e 6-1, Real Madrid'e 5-3 kaybetti. Yurtdışı kampınının ardından taraftarı önüne çıkan ilk kez çıkan Fenerbahçe, İtalyan ekibi Cagliari ile 2-2 berabere kaldı.

Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR'dan naklen ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise Fanatik.com.tr'de olacak.

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan, Erdoğan, Emre Kılıç, Yatabare.

Fenerbahçe: Altay, Murat Sağlam, Okan Turp, Jailson, Abdülcebrail, Ozan, Emre, Ferdi, Kruse, Moses, Muriç

Fenerbahçe kafilesinde şu isimler yer aldı:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Alper Potuk, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

Kupanın kağıt biletleri ise Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store ve Yeni 4 Eylül Stadyumu önünde bulunan Passolig Kart gişelerinde satışı devam ediyor.

Bilet fiyatları ise şöyle:

Osman Seçilmiş Alt ve Üst Tribünü 5 TL, Maraton Alt ve Üst 10 TL, VIP 20 TL ve misafir takım 10 TL.

Cumhuriyet Kupası'nın tarihçesi

Demir Grup Sivasspor tarafından her yıl Sivas'ta organize edilen Cumhuriyet Kupası, Cumhuriyet'in kuruluşunun 75'inci yıl dönümü dolayısıyla ilk kez 1998 yılında düzenlendi. İlk yıl düzenlenen kupayı Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor kazandı. Geride kalan turnuvalarda Cumhuriyet Kupası 11 kez 4 takım arasında eleme usulü, 9 kez de tek maç sistemine göre oynandı. Bugüne dek kupayı 9 kez müzesine götüren Sivasspor, kupayı en fazla kazanan takım oldu. 'Yiğidolar' en son 2018-2019 sezonunda Bursaspor'u penaltı atışlarının ardından 6-5 mağlup ederek Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürdü. Fenerbahçe ise 2010 yılında katıldığı Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmeyi başarmıştı.

Cumhuriyet Kupası ilk kez 2012-2013 sezonunda ülke dışında oynanmış, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un daveti üzerine Çeçenistan'ın Terek Grozni takımı ile Demir Grup Sivasspor, Ahmad Arena Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. Terek Grozni, karşılaşmayı 4-2 kazanarak Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götüren ilk yabancı kulüp olma unvanına sahip olmuştu. Cumhuriyet Kupası, 2009 yılında Demir Grup Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki yoğun maç programı nedeniyle düzenlenememişti.