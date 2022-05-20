İsrail'de düzenlenen U17 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan Türkiye, bugün ikinci karşılaşmasına, son 5 maçını da kaybetmeyen Sırbistan karşısında çıkacak. Grupta açılışı İspanya'ya 2-0 kaybederek yapan Milliler, Belçika ile 1-1 berabere kalan Sırplar önünde hem Elit Tur'daki hesabı kapatmak hem de finallerdeki ilk galibiyetini alarak bir üst tura çıkma umudunu sürdürmek istiyor.

İlk iki sırayı alan takımların çeyrek finale yükseldiği şampiyonada Ay-Yıldızlılar, rakibiyle Elit Tur Grup 7'de karşılaştı ve 2-0 geriden gelerek 2-2'lik beraberliği yakalamasına rağmen 3-2 kaybetti. Sırplar, 7 puanla 1 puan önümüzde grubu zirvede bitirdi. O maçta gollerimizi, finallerde sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almayan Fenerbahçe 'den Arda Güler ile Bayern Münih'ten Kenan Yıldız atmıştı. Bizim maçımızın ardından ise 16.30'da İspanya-Belçika karşı karşıya gelecek.

Sırbistan U17 - Türkiye U17 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberfeld Stadı'nda oynanacak Sırbistan U17 - Türkiye U17 maçını Tom Owen yönetecek. Bugün saat 14.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Soykan Başar: Hedefimiz 3 puan

Milliler'in hocası Soykan Başar "İspanya karşısında ne yazık ki istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Kötü bir başlangıç yapmış olabiliriz, fakat çok iyi bitirmek istiyoruz. Bizim takımımız hemen reaksiyon veren bir takım. Geri düştüğü zaman da toparlanabilen bir takım. Hedefimiz 3 puan olacak ve ayağa kalkacağımızı da göstereceğiz" dedi.

U17 Milli Takımı'nın UEFA U17 Avrupa Şampiyonası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül ( Galatasaray A.Ş.), Ali Yeşilyurt (Galatasaray A.Ş.), Selçuk Rinal (FC St.Pauli), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Batuhan Yavuz (FC Schalke 04), Semih Kara (VfB Stuttgart), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG Hoffenheim), Emirhan Acar (AKA Tirol), Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher SC), Fırat Alpsoy (Karlsruher SC), Selim Can Sönmez (FC Utrecht), Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor), Ali Eren Ersungur (TSG Hoffenheim)

Forvet: Halil Özdemir (KV Mechelen), Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), Engin Poyraz Efe Yıldırım ( Trabzonspor A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Soykan Başar