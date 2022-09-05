Şampiyonlar Ligi gruplarında heyecan başlıyor. Bu sezon final maçına Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Chelsea (İngiltere)

19.45 Borussia Dortmund (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)

22.00 Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya)

22.00 Celtic (İskoçya)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Sevilla (İspanya)-Manchester City (İngiltere)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Juventus (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Maccabi Haifa (İsrail)

7 Eylül Çarşamba

19.45 Ajax (Hollanda)-Rangers (İskoçya)

19.45 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Sporting Lizbon (Portekiz)

22.00 Napoli (İtalya)-Liverpool (İngiltere)

22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Porto (Portekiz)

22.00 Club Brugge (Belçika)-Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Barcelona (İspanya)-Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya)

22.00 Tottenham (İngiltere)-Olimpik Marsilya (Fransa)

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Salı ve Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları EXXEN dijital yayın platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Ayrıca maçların canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr