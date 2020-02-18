Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda bugün ve 19 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 25 ve 26 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
18 Şubat Salı
Atletico Madrid - Liverpool (beIN SPORTS 2)
Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain (beIN SPORTS 1)
19 Şubat Çarşamba:
Atalanta - Valencia
Tottenham - Leipzig
25 Şubat Salı:
Chelsea - Bayern Münih
Napoli - Barcelona
26 Şubat Çarşamba:
Olympique Lyon - Juventus
Real Madrid - Manchester City