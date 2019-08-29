2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi yine birbirinden özel karşılaşmalara sahne olacak. Ülkemizi ise bu sezon devler liginde Başakşehir'in elenmesinin ardından sadece Galatasaray temsil edecek. Temsilcimizin hangi grupta yer alacağı, hangi takımlarla rakip olacağı büyük merak konusu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 4. torbadan katılacak Galatasaray Leipzig, Genk ve Lokomotiv Moskova ile rakip olamayacak. Ancak temsilcimizi zorlu rakipler bekliyor.

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco'da saat 19.00'da başlayacak olan kura çekimi Bein Sports 1 ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca kura çekimi detaylar fanatik.com.tr'de...





Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi kure çekilişi bu akşam Monaco'da gerçekleştirilecek. Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekilişinde torbaları

1. TORBA: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, B.Munih, PSG, Zenit

2. TORBA: Real Madrid, A.Madrid, B.Dortmund, Napoli, S.Donesk, Tottenham, Ajax, Benfica

3. TORBA: Lyon, B.Leverkusen, Salzburg, Olympiakos, C.Brugge, Valencia, Inter, D.Zagreb

4. TORBA L.Moskova, Genk, Galatasaray, Leipzig, Slavia Prag, Kızılyıldız, Atalanta, Lille

Öte yandan kura çekiminde, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk'in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak. Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak. UEFA yılın en iyi kadın oyuncusu da yarın açıklananlar arasında yerini alacak.

Başkan Monaco'ya gitti!

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdürrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar Şampiyonlar Ligi kura çekimi için bu sabah saatlerinde Monaco'ya uçtu. Cengiz ve beraberindeki heyetin kura çekimi öncesi Monaco kulübüyle de Falcao konusunda görüşme yapması bekleniyor.







