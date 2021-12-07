Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde bu gece gözler, B Grubu'nda olacak. Liverpool, 15 puanla hem liderliği hem de bir üst tura çıkmayı garantiledi. Ancak 5 puanlı ikinci Porto, 4'er puanlı üçüncü Milan ve son sıradaki Atletico Madrid'in durumu, son maçların ardından netlik kazanacak. Saat 23.00'te başlayacak kapışmalarda İtalya'da Milan, Liverpool'u konuk ederken, Atletico Madrid de Portekiz'de Porto'nun konuğu olacak. Öncelikle Milan'ın son bileti kapması için Liverpool'u mutlaka yenmesi ve Porto'nun da Atletico karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.

Porto - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Porto - Atletico Madrid muhtemel 11'ler...

Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi, Otavio, Grujic, Oliveira, Diaz, Taremi, Evanilson

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Hermoso, Kondogbia, Lodi, Correa, Koke, De Paul, Lemar, Griezmann, Suarez

Atletico mutlaka kazanmalı

Porto, evinde İspanyollar'ı yenerse ikinci olacak. Porto eğer berabere kalır ve diğer maç da berabere biterse, yine son 16'ya gidecek. Atletico'nun ise ikinci sırayı alması için Porto'yu deplasmanda yenmesi şart. Devler Ligi gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura çıkarken, üçüncüler Avrupa Ligi Play-Off turuna kalıyor. Sonuncu takımlar ise Avrupa'ya veda ediyor.