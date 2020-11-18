NBA Draftı ne zaman? NBA Draft saat kaçta, hangi kanalda?

NBA'de yeni sezon yaklaşmışken takas dönemi ile başlayan sürece hızlı bir giriş yapıldı. Takas dönemi yoğun bir hareketlilik ile başlarken şimdi de NBA Draftı'nın heyecanı yaşanacak. NBA Draftı'nda takımların seçimleri, draft gecesi yapılması muhtemel takaslar şimdiden heyecan yaratmış durumda.

NBA Draftı ne zaman? NBA Draft saat kaçta? Draft hangi kanalda?

2020 NBA Draftı, 19 Kasım Perşembe günü sabaha karşı TSİ 04:00'da gerçekleştirilecek. NBA Draftı, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İlk sırada Minnesota seçiyor

NBA Draftı'nın ilk sırasında seçim hakkı daha önce belirlenen kura ile Minnesota Timberwolves'un olacak. 2020 NBA Draftı'nın ilk sırasında Georgia çıkışlı skorer Athony Edwards'ın seçilmesi bekleniyor.

Warriors'tan uzun rotasyonuna takviye

Stephen Curry ve Klay Thompson'ın sakatlıkları nedeniyle etkin olamadıkları 2019-20 sezonunu kötü bir dereceyle bitiren Golden State Warriors, bunun avantajını draftta kullanmak istiyor. İkinci sırada seçim hakkına sahip Warriors'ın, muhteşem kısalarının yanına potansiyelli bir uzun eklemek adına Memphis çıkışlı James Wiseman'ı seçmesi bekleniyor.

Avdija, ilk 5'te bekleniyor

Anthony Edwards, James Wiseman ve LaMelo Ball'un kesin olarak yer alması beklenen ilk 5'te Maccabi Tel Aviv formasıyla Avrupa'da önemli bir çıkış yapan İsrailli oyuncu Deni Avdija'nın da olması bekleniyor.

İşte 2020 NBA Draftı'nda ilk 14'teki seçim sıralaması

1 - Minnesota Timberwolves

2 - Golden State Warriors

3 - Charlotte Hornets

4 - Chicago Bulls

5 - Cleveland Cavaliers

6 - Atlanta Hawks

7 - Detroit Pistons

8 - New York Knicks

9 - Washington Wizards

10 - Phoenix Suns

11 - San Antonio Spurs

12 - Sacramento Kings

13 - New Orleans Pelicans

14 - Boston Celtics