NBA başlıyor! NBA maçları saat kaçta, hangi kanalda?
Pandemi nedeniyle 4,5 aydan uzun bir süre ara verilen NBA’de heyecan bu gece yarısından itibaren yeniden başlayacak. Walt Disney’deki spor kompleksinin ev sahipliği yapacağı NBA’de normal sezon yeni formatıyla 22 takımla tamamlanacak. Play-Off’u garantileyen Milli oyuncularımız Ersan İlyasova ile Furkan Korkmaz’ın takımları final için mücadele verecek.
ABD’de salgın nedeniyle 11 Mart’ta ara verilen NBA’de sezon yeni formatıyla yeniden başlayacak. Kalan maçlara, Orlando’daki Walt Disney’in içinde yer alan ESPN Wide World Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak NBA’in yeni formatında normal sezon maçları 30 yerine 22 takımla tamamlanacak. Buna göre, pandemi öncesi alınan sonuçlara göre belirlenen 22 takımdan 13’ü Batı Konferansı’ndan 9’u ise Doğu Konferansı’ndan gelecek.
Ersan 1 Ağustos’ta sahaya çıkıyor
Pandemi öncesi Doğu Konferansı’nda lider durumunda bulunan Milli oyuncumuz Ersan İlyasova’nın takımı Milwaukee Bucks ile Play-Off’u garantileyen Furkan Korkmaz’ın takımı Philadelphia Sixers, finale kalma mücadele verecek. Cedi Osman’ın ekibi Cleveland Cavaliers ise Play- Off şansı olmadığı için, yeni formatta yer almayacak. Ersan’lı Bucks ilk maçını, 1 Ağustos’ta Houston Rockets’la, Furkan’lı Sixers da 2 Ağustos’ta Indiana Pacers’la karşı karşıya gelecek. NBA’de play-off turu formatı, önceki sezonlarla aynı kalacak ve 17 Ağustos’ta başlayacak. Orlando’da kampta bulunan oyuncuların arkadaşları ve ailesi, ilk Play-Off turu bitene kadar ESPN Wide World Spor Kompleksi’ne alınmayacak. Sonraki dönemde Wide World’e girecek misafirler ise yeni tip koronavirüs testinden geçirilecek. Önlemler arasında, her oyuncu ve teknik ekibe günlük veya en az iki günde bir test yapılması planlanıyor. Virüse yakalanan oyuncu ve onunla temas edenler ise karantinaya alınacak.
NBA’in yeni takvimi
30 Temmuz-14 Ağustos: Normal sezon tamamlanacak
15-16 Ağustos: Play-Off’a 8.sıradan kalma turnuvası
17 Ağustos: Play-Off başlangıcı
30 Ağustos: Takımların aile ve konuklarının Orlando’ya varışı
15 Eylül: Konferans Finalleri
30 Eylül-13 Ekim: NBA Finalleri
15 Ekim: NBA Draftı
10 Kasım: Yeni sezon kamp başlangıcı
01 Aralık: Yeni sezon başlangıcı
22 takımlı format nasıl ilerleyecek!
Normal sezon tamamlandığında 8 ve 9. takımların arasındaki galibiyet farkı 4 ya da daha az olursa Play-Off’a kalacak son takımı ‘Play-in’ belirleyecek. ‘Play-in’de 8 ve 9. sıradaki takımlar birbiriyle karşılaşacak. Bu 2 maçlık seride Play-Off için, 8. sıradaki takımın 1 galibiyet, 9. sıradaki takımın ise 2 galibiyet alması gerekecek.
NBA maçları hangi kanalda, saat kaçta?
31 Temmuz Cuma
01.30 NO Pelicans-Utah Jazz S Sport
04.00 LA Lakers-LA Clippers SSport
21.30 B.Nets-O.Magic SSport
1 Ağustos Cumartesi
01.30 M.Bucks-B.Celtics S Sport
04.00 D.Mavericks-H.Rockets SSport
20.00 D.Nuggets-M.Heat S Sport
2 Ağustos Pazar
01.00 LA Clippers-NO Pelicans S Sport
22.30 B.Celtics-Portland TB S Sport
23.00 M.Grizzlies-SA Spurs NBA TV
3 Ağustos Pazartesi
03.30 M.Bucks-H.Rockets SSport
20.30 M.Heat-T.Raptors SSport
23.00 OKC Thunder-D.NuggetsNBA TV