NBA başlıyor! NBA maçları saat kaçta, hangi kanalda?

ABD’de salgın nedeniyle 11 Mart’ta ara verilen NBA’de sezon yeni formatıyla yeniden başlayacak. Kalan maçlara, Orlando’daki Walt Disney’in içinde yer alan ESPN Wide World Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak NBA’in yeni formatında normal sezon maçları 30 yerine 22 takımla tamamlanacak. Buna göre, pandemi öncesi alınan sonuçlara göre belirlenen 22 takımdan 13’ü Batı Konferansı’ndan 9’u ise Doğu Konferansı’ndan gelecek.

Ersan 1 Ağustos’ta sahaya çıkıyor

Pandemi öncesi Doğu Konferansı’nda lider durumunda bulunan Milli oyuncumuz Ersan İlyasova’nın takımı Milwaukee Bucks ile Play-Off’u garantileyen Furkan Korkmaz’ın takımı Philadelphia Sixers, finale kalma mücadele verecek. Cedi Osman’ın ekibi Cleveland Cavaliers ise Play- Off şansı olmadığı için, yeni formatta yer almayacak. Ersan’lı Bucks ilk maçını, 1 Ağustos’ta Houston Rockets’la, Furkan’lı Sixers da 2 Ağustos’ta Indiana Pacers’la karşı karşıya gelecek. NBA’de play-off turu formatı, önceki sezonlarla aynı kalacak ve 17 Ağustos’ta başlayacak. Orlando’da kampta bulunan oyuncuların arkadaşları ve ailesi, ilk Play-Off turu bitene kadar ESPN Wide World Spor Kompleksi’ne alınmayacak. Sonraki dönemde Wide World’e girecek misafirler ise yeni tip koronavirüs testinden geçirilecek. Önlemler arasında, her oyuncu ve teknik ekibe günlük veya en az iki günde bir test yapılması planlanıyor. Virüse yakalanan oyuncu ve onunla temas edenler ise karantinaya alınacak.

NBA’in yeni takvimi

30 Temmuz-14 Ağustos: Normal sezon tamamlanacak

15-16 Ağustos: Play-Off’a 8.sıradan kalma turnuvası

17 Ağustos: Play-Off başlangıcı

30 Ağustos: Takımların aile ve konuklarının Orlando’ya varışı

15 Eylül: Konferans Finalleri

30 Eylül-13 Ekim: NBA Finalleri

15 Ekim: NBA Draftı

10 Kasım: Yeni sezon kamp başlangıcı

01 Aralık: Yeni sezon başlangıcı

22 takımlı format nasıl ilerleyecek!

Normal sezon tamamlandığında 8 ve 9. takımların arasındaki galibiyet farkı 4 ya da daha az olursa Play-Off’a kalacak son takımı ‘Play-in’ belirleyecek. ‘Play-in’de 8 ve 9. sıradaki takımlar birbiriyle karşılaşacak. Bu 2 maçlık seride Play-Off için, 8. sıradaki takımın 1 galibiyet, 9. sıradaki takımın ise 2 galibiyet alması gerekecek.

NBA maçları hangi kanalda, saat kaçta?

31 Temmuz Cuma

01.30 NO Pelicans-Utah Jazz S Sport

04.00 LA Lakers-LA Clippers SSport

21.30 B.Nets-O.Magic SSport

1 Ağustos Cumartesi

01.30 M.Bucks-B.Celtics S Sport

04.00 D.Mavericks-H.Rockets SSport

20.00 D.Nuggets-M.Heat S Sport

2 Ağustos Pazar

01.00 LA Clippers-NO Pelicans S Sport

22.30 B.Celtics-Portland TB S Sport

23.00 M.Grizzlies-SA Spurs NBA TV

3 Ağustos Pazartesi

03.30 M.Bucks-H.Rockets SSport

20.30 M.Heat-T.Raptors SSport

23.00 OKC Thunder-D.NuggetsNBA TV