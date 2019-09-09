2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 6. maçında yarın deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. H Grubu'nda günün diğer maçlarında ise Fransa Andorra'yı, Arnavutluk da İzlanda'yı ağırlayacak. Lider Fransa'nın ardından 2. sırada bulunan Milliler, Moldova deplasmanından 3 puanla dönerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder’in ardından son olarak sakatlığı sebebiyle Okay Yokuşlu’nun kadrodan çıkarıldığı A Milli Takımımız’da mevcut ekipte şu an önemli bir sıkıntı bulunmuyor. Bir süredir sakatlıkları bulunan Dorukhan ve Nazım’ın durumlarının iyi olduğu, son kararı teknik direktör Şenol Güneş’in vereceği öğrenildi. Belinde hafif ağrıları olan kaptan Emre Belözoğlu’nun ise durumunun ciddi olmadığı gelen haberler arasında yer alıyor.

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Milli Takımımız, Moldova ile ilki 1996'da, sonuncusu ise 2019'da olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi ve rakibine karşı bariz bir üstünlük sağladı. 10 maçın sekizini kazanan millilerimiz, ikisinden de beraberlikle ayrıldı. Hiç yenilmediği Moldova'ya 25 gol atan ay-yıldızlılarımız, kalesinde ise sadece üç gol gördü.

Moldova - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek. Karşılaşmada Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Te﻿﻿﻿goni yaparken, Maurizio Mariani ise dördüncü hakem olacak. Mücadele TRT 1'den naklen şifresiz olarak yayınlanacak.

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Türkiye 574. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile yarın yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 574. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 302’si resmi, 271’i özel 573 maçta, biri hükmen olmak üzere 218 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 244’ü deplasmanda, 249’u evinde, 80’i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 755 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 573 karşılaşmanın 492’sini Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 573 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015’te İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan’ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0’lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye’nin 21 Mayıs 2014’te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova’nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019’daki sekizinci maç

Ay-yıldızlı ekip, Moldova karşılaşması ile 2019 yılındaki sekizinci maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında aldı. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gole izin verdi.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk’u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir’de Moldova’yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya’da oynadığı özel maçlarda Yunanistan’ı 2-1, Özbekistan’ı da 2-0’la geçti. Milli takım, Konya’da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 yendi. Milliler, gruptaki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İzlanda’ya 2-1 kaybederken, beşinci maçında sahasında Andorra’yı 1-0 yendi.

Şenol Güneş yönetimindeki 58. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı’nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 58. maçına Moldova mücadelesiyle çıkacak. Şenol Güneş yönetiminde 57 maçta milliler, 29 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 86 gol atarken, kalesinde 53 gole engel olamadı. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 39 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 24’ünü kazanırken, 8’ini yitirdi, 7’sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 71 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.

Türkiye ile Moldova 11. randevuda

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda yarınki rakibi Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak. İki ülke A milli takımları daha önce 7’si resmi, 3’ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.

Gol sayılarında büyük üstünlük

İki ülke arasındaki rekabette, A Milli Takım gol sayılarında da rakibine büyük üstünlük kurdu. Geride kalan 10 maçta rakibine 25 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.

İlk maç 1996’da

Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi. İstanbul’da İnönü Stadı’nda 14 Ağustos’ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı. A Milli Takım’ın golleri 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı’dan geldi.

Kişinev’de 4. maç

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile Kişinev’deki 4. maçını oynayacak. Geride kalan 3 maçın 2’si berabere sonuçlanırken, 1 maçı Türkiye kazandı. Moldova, milli takım karşısındaki 2 beraberliğini de Kişinev’de oynanan mücadelelerde elde etti.

Türkiye-Moldova rekabeti

Türkiye ile Moldova arasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

25.03.2019 Eskişehir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4-0

27.03.2017 Eskişehir Özel 3-1

13.10.2007 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1

11.10.2006 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5-0

20.08.2003 Ankara Özel 2-0

06.10.2001 Kişinev Dünya Kupası Elemeleri 3-0

02.09.2000 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-0

08.09.1999 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1

27.03.1999 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0

14.08.1996 İstanbul Özel 2-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

A Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

Teknik Direktör Semen Altman'ın belirlediği Moldova aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Alexei Koşelev (Fortuna Sittard), Dumitru Celeadnic (Sheriff Tiraspol), Nicolai Cebotari (Sfintul Gheorghe Suruceni)

Defans: Igor Armaș (FC Voluntari, Romania), Dinu Graur (Astra Giurgiu, Romania), Oleg Reabciuk (FC Paços de Ferreira), Ștefan Efros (Speranța Nisporeni), Andrei Macrițchii (Dinamo-Auto Tiraspol), Valeriu Macrițchii (Dinamo-Auto Tiraspol), Victor Mudrac (Petrocub-Hîncești), Artiom Rozgoniuc (Sfîntul Gheorghe Suruceni)

Orta Saha: Cătălin Carp (FC Ufa), Artur Ionita (Cagliari), Radu Gînsari (Krylya Sovetov Samara), Eugeniu Cociuc (Sabail, Azerbaijan), Eugeniu Cebotaru (Academica Clinceni), Iaser Turcan (Petrocub - Hincesti), Constantin Sandu (Speranța Nisporeni), Veaceslav Zagaevschii (Milsami Orhei), Alexandr Suvorov (Saint George Suruceni)

Forvet: Vitalie Damaşcan (Fortuna Sittard), Vladimir Ambros (Petrocub-Hincesti), Mihail Ghecev (Sheriff Tiraspol), Maxim Cojocaru (Sheriff Tiraspol)