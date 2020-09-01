NBA'de koronavirüs pandemisi nedeniyle tek bir alanda devam eden maçlarda heyecan düzeyi giderek artıyor. Playoff maçlarında şimdiden sürprizler yaşanmaya başladı. Doğu Konferansı playoff yarı final serisinde sezon boyunca mütevazi kadrosuyla inanılmaz işlere imza atan Miami Heats, birçok otoritenin şampiyonluk adayı olarak gösterdiği Milwaukee Bucks ile eşleşti. İlk maçı Erik Spoelstra'nın öğrencileri kazanınca Giannis Antetokounmpo'nun 2. maçta cevabının nasıl olacağı şimdiden merak konusu oldu.

Miami-Milwaukee maçı saat kaçta hangi kanalda?

Miami Heats-Milwaukee Bucks Doğu Konferansı playoff yarı final serisi 2. maçı 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece saat 01.30'da S Sport ekranlarında naklen yayınlanacak.

İlk maçta ne oldu?

Miami Heat, Doğu Konferansı playoff yarı final serisinin 1. maçında Milwaukee Bucks'ı 115-104 mağlup etti.

Miami, maçı son 5:50 dakikada 20-8'lik bir seriyle tamamladı ve Jimmy Butler bu sayıların 15'ini, playoff kariyerinin rekoru olan 40 sayının bir parçası olarak sağladı. Goran Dragic 27 sayı, altı ribaund, beş asist ve bir top çalma ile oynadı. Bam Adebayo, 12 sayı ve 17 ribaundlık bir double-double yaparken, altı asist ve iki top çalma da ekledi. Tyler Herro 11 sayı ile, Jae Crowder ise dokuz sayı ve dokuz ribaund ile maçı tamamladı.

Bucks'ta Khris Middleton, 28 sayı, altı ribaund, beş asist ve iki top çalma ile takımın en skoreri oldu. Brook Lopez 24 sayı, iki blok ve bir top çalma ile oynarken, Giannis Antetokounmpo 18 sayı, 10 ribaund, 9 asist, bir top çalma ve bir blok ile oynadı. Kyle Korver 11 sayı, üç ribaund ve bir blok ile oynadı. George Hill, Eric Bledsoe'nun yerine ilk beş başladı ve sekiz sayı, dört asist ve bir ribaund kaydetti.







