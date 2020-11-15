A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi 4. maçında Rusya'yı 3-2 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Gözler şimdi deplasmanda oynanacak Macaristan maçına çevrildi. Ay-Yıldızlı ekibimiz çıkışını sürdürmek için deplasmanda Macaristan'ı mağlup etmek istiyor. Türkiye'de oynanan Macaristan maçında rakibimiz 1-0 kazanmayı başarmıştı.

Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Kasım Çarşamba günü Puşkaş Arena'da oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

A Milli Takım kadrosu...

Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.