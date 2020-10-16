Kayserispor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İlk 11'ler belli oldu)
Süper Lig'de 5. hafta maçında Kayserispor ile Sivasspor 3 puan mücadelesi verecek. İki takımda kazanarak haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Kayserispor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 5. haftasında Hes Kablo Kayserispor’a konuk olacak. Kayserispor sahasında kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Ligin 4. haftasını bay geçen Sivasspor, 4 puanla 13. sırada yer alırken, Kayserispor ise 6 puanla 10. sırada bulunuyor. Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye’nin sakatlığı sürerken, cezalı futbolcu bulunmuyor.
Kayserispor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Kayserispor - Sivasspor ilk 11'ler...
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, İlhan, Ackah, Fernandes, Kanga
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya, Cofie, Erdoğan, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare
Manzala ve Ömer Uzun Kayserispor'da, Appindangoye ise Sivasspor'da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, ardından Kayseri’ye gidecek. Ligin 4. haftasını bay geçen kırmızı-beyazlı ekip, 4 puanla 13. sırada yer alırken, Kayserispor ise 6 puanla 10. sırada bulunuyor. Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye’nin sakatlığı sürerken, cezalı futbolcu bulunmuyor.