Juventus Milan canlı izle (Juve-Milan canlı yayın)
İtalya Serie A'da haftanın maçında Juventus Milan karşı karşıya geliyor. Milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın da forma giydiği İtalyan ekiplerinin mücadelesi nefesleri kesecek. Peki Juventus Milan maçı hangi kanalda? İşte detaylar ve ayrıntıları...
Juventus Milan İtalya Serie A’nın 12. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu sezon büyük hayal kırıklılığı yaşayan Milan 11 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Juventus ise 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberliği bulunuyor.
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JUVENTUS MİLAN CANLI
Mücadele başladı
Juventus Milan maçı saat kaçta hangi kanalda?
İtalya Seri A’da Juventus, Milan’ı konuk etti. TSİ 22.45’te başlayan mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebiliyor.