Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçı İtalya’da oynanacak. D Grubu’nda Merih Demiral’li Juventus, Atletico Madrid’le karşı karşıya gelecek. Zorlu kapışma öncesi Juve, 10 puanla lider, Atletico da 7 puanla ikinci sırada. Ev sahibinde geçtiğimiz hafta sakatlığı sebebiyle forma giymeyen Cristiano Ronaldo’nun, Atletico’ya karşı ilk 11’de sahne alacağı öğrenildi.

Juventus - Atletico Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye-İzlanda arasındaki EURO 2020 maçımızı yöneten İngiliz hakem Anthony Taylor’ın düdük çalacağı mücadele yarın gece TSİ 23.00’te başlayacak. beIN MAX 1 ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Juventus - Atletico Madrid muhtemel 11'ler:

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro, Matuidi, Pjanic, Khedira, Ramsey, Ronaldo, Higuain

Atletico Madrid: Oblak, Arias, Hermoso, Felipe, Lodi, Koke, Partey, Niguez, Lemar, Felix, Morata

Sakatların sayısı fazla

Ancak Siyah-Beyazlılar’da Chiellini, Perin, Bernardeschi ve Douglas Costa sakatlıkları, Emre Can da listede olmadığı için forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Gimenez, Savic, Diego Costa ve Vrsaljko, sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

Juve kazanırsa, grubu zirvede bitirmeyi garantileyecek. Atletico galip gelirse, Juve gibi grupta çıkmayı garantileyecek. İki takımın Madrid’deki ilk maçları ise 2-2 sona ermişti.



