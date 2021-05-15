Misli.com 2. Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında büyük bir sürprize imza atan ve Hekimoğlu Trabzon'u 2-0'la geçen 24Erzincanspor, rövanşta da aynı başarıyı sürdürmek istiyor. Büyük bir avantaj yakalayan Erzincan ekibi, yarı final biletiyle evine dönmeyi amaçlıyor. Hekimoğlu Trabzon ise Erzicanspor'u eli boş göndermek ve yarı final biletini kapmanın hesaplarını yapıyor. Hekimoğlu Trabzon, Misli.com Beyaz Grup'ta topladığı 71 puanla lider Manisa FK'nın ardından sezonu 2. tamamladı. 24Erzincanspor ise son hafta 5. sıraya yükseldi ve Play-Off biletini kaptı.

Hekimoğlu Trabzon - 24Erzincanspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Mayıs Pazar günü Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Burak Şeker'in yöneteceği karşılaşma misli.com'dan naklen yayınlanacak.

Hekimoğlu Trabzon - 24Erzincanspor maçı öncesi son dakika gelişmeleri

İlk maçı Anagold 24Erzincan 2-0 kazandı. Beraberlik ve galibiyet halinde turu Kırmızı-Siyahlılar geçecek.

Hekimoğlu Trabzon’un turu geçmesi için 3 farkla kazanması gerekiyor. Normal sezonda Trabzon’da oynanan maçta taraflar sahadan 1-1’lik skorla ayrılmıştı.