Galatasaray ile Trabzonspor , Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaşacak. Bir tarafta yıllarca Guardiola'nın taktik danışmanlığını yapan Domenec Torrent, diğer tarafta Trabzon'u açık ara şampiyonluk yoluna taşıyan Abdullah Avcı. İki teknik adamın taktik savaşı nefes kesecek. Avcı farkı daha da açmanın, Torrent ise ateş hattından uzaklaşmanın peşinde. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Muslera, Diagne, Işık Kaan Arslan ve Alpaslan Öztürk’ün forma giymesi beklenmiyor. Trabzonspor'da Sakatlıktan yeni yeni kurtulan Djaniny ve Trondsen'in yanı sıra Abdülkadir Ömür İstanbul'a götürülmedi. Yusuf Erdoğan ile Hüseyin Türkmen kart cezalısı.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ SON DAKİKA!

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

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Galatasaray - Trabzonspor 11'ler:

Galatasaray: Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, Halil

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Berat, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Galatasaray-Trabzonspor maçını şifresiz ve canlı vermesi beklenen yabancı kanallar

Arena Sport 1, Arena Sport Serbia, Arena Sport Croatia, beIN Connect France, beın Connect France 2, beIN Sports English, Blue Sport Liver, BT Sport 1, CBC Sport, DAZN 1, Cosmote Sport 2, Nova Sport 3, Sky Sport Premium 1, Sky Sport 253, Sky Sport 3 Austria, Sky Sport 1 Hungary, TSN Malta 7, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport

Taktik savaşı!

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki haftanın maçı, aynı zamanda iki taktik ustasının kapışmasına sahne olacak. Yıllarca Guardiola'nın taktik danışmanlığını yapan Domenec Torrent, kritik mücadelede farkını ortaya koymaya kararlı. İspanyol teknik adam oyuncularıyla kısa bir görüşme yaparak, "Geride kalan maçlardan gerekli dersleri çıkarıp yaşananları unutmalıyız. Artık her maç yeni bir final. Galatasaray kalitesine yakışan oyunu, hem hücumda hem de savunmada ortaya koymak zorundayız. Eğer Trabzonspor maçından istediğimiz sonucu alabilirsek, yepyeni bir sayfa açar ve tekrar çıkışa geçeriz" ifadelerini kullandı.

'Büyük fedakârlıklar yaptık'

Üst üste Sivasspor ve Giresunspor'la berabere kalan Trabzonspor cephesinde ise Galatasaray derbisi çıkış noktası olarak görülüyor... İstanbul yolculuğu öncesi son taktik antrenmanda öğrencileriyle konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, "Ligin lideri biziz ve buralara hiç kolay gelmedik. Çok büyük fedakârlıklar yaptık, şimdi daha fazlasını yapma zamanı. Bu işe ne kadar inandığınızı ve gücünüzü Galatasaray maçında herkese gösterin. Maksimumunuzu sahada verin. Oyun disiplininden kopmadan, 90 dakika boyunca planımıza sadık kalarak galip geleceğiz. Size güveniyorum" dedi.

Kalede soru işareti var

Muslera sonrası çıktığı hemen her maçta en az bir hata yapan İsmail Çipe, formasını kaybetmek üzere. Torrent'in, tecrübeli kaleci Fatih'e Trabzon maçı için daha sıcak baktığı öğrenildi. Zorlu mücadelede kalede değişiklik yaşanması bekleniyor.

Aslan avcısı Nwakaeme

Sivas ve Giresun maçlarında yokluğu fazlasıyla hissedilen Anthony Nwakaeme, bugün ilk 11’de derbiye başlayacak. Böylelikle taraftarların dört gözle beklediği Visca-Nwakaeme kanatları da ilk kez sahne alacak. Bu sezon 6 gol, 7 asistlik performans sergileyen Nijeryalı yıldız, Galatasaray maçlarını ise farklı bir motivasyonla oynuyor. 32 yaşındaki futbolcu, Aslan’a rakip olduğu daha önceki 7 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi. Fırtına’nın en önemli hücum kozu olan Nwakaeme, bugün de NEF Stadı’nda fark yaratmak istiyor.

Cornelius’a özel plan

Son 7 lig maçında 6 gol atan Cornelius çok formda... Teknik direktör Abdullah Avcı, hücumda Danimarkalı yıldızın daha çok topla buluşturulmasını istedi. Nwakaeme ile Visca’nın yanı sıra bek oyuncuları Puchacz ve Peres’e de sık sık orta yapmalarını söyleyen Avcı, Cornelius’un özellikle hava toplarındaki üstünlüğünden faydalanmayı planlıyor.