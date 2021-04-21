Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig’de 131. kez karşı karşıya geliyor. Galatasaray, oynadığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 65 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı lider Beşiktaş’ın 6 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. Trabzonspor ise ligde oynadığı 34 maçın 16’sını kazanırken, 11’inde berabere kaldı ve 7’sini kaybetti. 59 puanı bulunan bordo-mavili takım, ligde 4. sırada yer alıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalışıyor. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstleniyor.

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Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Galatasaray-Trabzonspor 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Gedson, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Halil, Etebo, Oğulcan, Ömer, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ozornwafor, Arda.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

Trabzonspor'un yedekleri: Erce, Hüseyin, Hosseini, Atakan, Kamil Ahmet, Faruk Can, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Afobe.

Babel'in cezası bitti

Göztepe deplasmanına Mohamed, Falcao, Babel, Linnes, Yedlin ve Donk'tan yoksun giden Galatasaray'da, Trabzonspor sınavı öncesi eksik sayısı 5'e düştü. Kart cezasını tamamlayan Babel, Bordo-Mavili ekibe karşı forma giyebilecek. Eksikler listesindeki diğer isimlerin ise maç kadrosunda yer almaları beklenmiyor.

Caleb Ekuban iyileşti

Sakatlığı nedeniyle Rize ve Hatay maçlarını kaçıran Caleb Ekuban iyileşti. Günlerdir yoğun tedavi uygulanan Ganalı yıldız, son iki antrenmanda takımla çalıştı. Galatasaray kafilesine alınan yıldız futbolcunun, bugünkü maça ilk 11’de başlaması bekleniyor. Abdullah Avcı, Ekuban’ın dönüşüyle hücum hattında ideal dörtlüye kavuşacak. Fırtına’nın hocası, Nwakame- Bakasetas-Ekuban- Djaniny dörtülü ile karşılaşmaya başlayacak. Orta alanda ise Parmak ve Berat olacak.

Yönetimden tam destek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Galatasaray deplasmanında takımı yalnız bırakmayacak. Yönetim kurulununtam kadroya yakın şekildeTürk Telekom Stadı’nda olması bekleniyor. Pandemi sürecinde dahi oyuncuların alacaklarını zamanında ödeyen Trabzonspor Yönetimi’nin, Galatasaray karşısında galibiyete ulaşılması halinde takıma ekstra prim verebileceği öğrenildi.

Florya'da son dakika!

Galatasaray dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamladı. Göztepe galibiyeti sonrası Sarı-Kırmızılı takımda moraller yükselirken, Cim Bom çıkışını Trabzonspor’u yenerek sürdürmek amacında. Son maçın 11’ini bozmayacak olan Fatih Terim, tedavileri devam eden Falcao ve Yedlin’in yanı sıra Mohamed ve cezalı Donk’tan faydalanamayacak. Sakatlığı büyük oranda geçen Martin Linnes ise bugün 21 kişilik kadroda olabilir.