Süper Lig'de büyük bir mücadelenin en kritik haftasına girilirken Galatasaray, Beşiktaş ile kader maçına çıkıyor. Şampiyonluk iddiasını son iki maça taşımak için Beşiktaş karşısında kazanmak zorunda olan Galatasaray, derbiye çok sıkı bir şekilde hazırlandı. 81 puanla Türk Telekom Stadı'na lider gidecek olan Beşiktaş'ın, Galatasaray karşısında alacağı sonuç ve aynı saatlerde oynanacak Ankaragücü-Fenerbahçe maçında ortaya çıkacak sonuca göre 16'ncı şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Dev maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray-Beşiktaş rekabetinden ilginç notlar

Galatasaray ile Beşiktaş futbol takımları arasında 348 maçın sığdığı 97 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı. Rekabetin ilk randevusu olan 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı’nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti. Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925’te Taksim Stadı’nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin ikinci maçında Mehmet Leblebi kaydetti.

Bir maçta en çok gol atanlar

İki takım arasındaki rekabette bir maçta en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanelerinden Gündüz Kılıç. Galatasaraylı futbolcu, 30 Haziran 1940’ta Şeref Stadı’nda yapılan ve Galatasaray’ın 9-2 kazandığı tarihi maçta fileleri 5 kez havalandırarak, rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi unvanını yıllardır kimseye bırakmadı.

Ayrıca, Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Gülesin, Recep Adanır ve Feyyaz Uçar ile Galatasaraylı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, daha sonra Beşiktaş forması da giyen Adrian Ilie ile Milan Baros, bir maçta üçer gol atma başarısını gösterdi.

Seyircisiz derbiler

Beşiktaş ile Galatasaray’ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı’nda yaptıkları derbi müsabakası, tarihe geçti. Galatasaray’ın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, rekabetin 97 yıllık tarihinde bir ilk olarak yerini aldı.

İki takım arasındaki seyircisiz bir başka derbi de geçen sezon yaşandı. Türk Telekom Stadı’ndaki derbi maç, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye’de de görülmeye başlaması üzerine taraftar alınmadan oynatıldı. Bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan maçta da tribünlere taraftar alınmadı.

İki takımda da oynayanlar

Rekabetin geçmişinde birçok futbolcu her iki takım formasını da giydi. Son dönemde hem Beşiktaş hem de Galatasaray’da forma giyen oyuncular arasında Ali Çoban, Mirsad Kovacevic (Mirsad Güneş), Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian Ilie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Burak Yılmaz, Dany Nounkeu, Cenk Gönen, Caner Erkin ve Ryan Babel bulunuyor.