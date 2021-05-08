Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Galatasaray’ın kalesini koruyan 34 yaşındaki Fernando Muslera ile Beşiktaş’ta forma giyen 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu’nun performansları, derbi sonucunu doğrudan etkileyecek. 81 puanla Türk Telekom Stadı'na lider gidecek olan Beşiktaş'ın, Galatasaray karşısında alacağı sonuç ve aynı saatlerde oynanacak Ankaragücü-Fenerbahçe maçında ortaya çıkacak sonuca göre 16'ncı şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Beşiktaş'ın 6 puan gerisindeki Galatasaray'ın ise kazanmaktan başka çaresi yok.

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Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray’da tek eksik

Galatasaray’da sakatlığı geçen Henry Onyekuru’nun yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci tamamlanan Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor ile Fatih Öztürk, teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda derbide sahaya çıkabilecek. Terim, koronavirüs tedavi ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo’dan ise derbide yararlanamayacak. Galatasaray’da müsabaka öncesinde Arda Turan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Aboubakar, N’Koudou ve Mensah yok

Galatasaray deplasmanında Aboubakar, N’Koudou, Cenk Tosun, Oğuzhan ve Ajdin Hasic’i sakatlıkları nedeniyle oynatamayacak olan Beşiktaş son olarak Bernard Mensah’ı kaybetti. 27. yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyeceği bildirildi. 23. haftadaki Antalya maçından sonra bir daha ilk 11’e forma şansı bulamayan Ganalı orta saha kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş’ta oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic’in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular derbide sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray ile Beşiktaş 349. kez birbirine rakip olacak

Süper Lig’in 40. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak. Taksim Stadı’nda 22 Ağustos 1924’te Beşiktaş’ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 348 maçın 122’sini Galatasaray, 112’sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.

Derbi primi 30 bin TL

Beşiktaş Yönetimi, cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda kritik bir mücadeleye çıkacak olan takımı, dev karşılaşmaya daha da motive etmek için düğmeye bastı. Siyah-Beyazlılar, Galatasaray karşılaşmasını kazanmaları halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL prim dağıtacağını duyurdu. Bu haber, futbolcular arasında mutlulukla karşılandı. Önceki derbilerin primlerini 25 bin TL olarak açıklayan yönetimin bu kez 5 bin TL zam yapması dikkatlerden kaçmadı.