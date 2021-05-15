Süper Lig’de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, sezonun 42. ve son haftasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, şampiyonluk için Göztepe’yi yenip Galatasaray’ın Helenex Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın sonucunu beklemek istiyor. Zirvedeki Beşiktaş ile Galatasaray ikili averajda eşit durumda bulunurken, son hafta maçları sonunda olası puan eşitliğinde şampiyonu genel averaj belirleyecek. Ligde Beşiktaş’ın 44, Galatasaray’ın ise 42 averajı bulunuyor.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ CANLI İÇİN TIKLAYIN

Siyah Beyazlı takım, rakibiyle berabere kalırsa Galatasaray’ın berabere kalması veya yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan edebilecek.

Göztepe - Beşiktaş ilk 11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Obinna, Halil, Soner, Ndiaye, Jahovic

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Gökhan Töre, N'Koudou, Larin

Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe - Beşiktaş maçı maçını Fırat Aydınus yönetiyor. Saat 20.30'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Beşiktaş nasıl şampiyon olur?

Süper Lig’de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray’ın da Helenex Yeni Malatyaspor’a puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Beşiktaş’ın Göztepe’yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor’u 4’den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.

Beşiktaş ile Galatasaray’ın yenilmesi ve Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf averajla siyah-beyazlılar olacak.

Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u yenmesi ve Beşiktaş’ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray’ın berabere kalması ve Beşiktaş’ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek.

Galatasaray’ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş’ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak.

Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

2 milyon Dolar prim!

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluk için arasında sadece 90 dakika bulunan Siyah-Beyazlılar’da yönetimden beklenen atak geldi. Ligin düğümünün çözüleceği 42. haftada bugün Göztepe’yle Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak mücadele öncesinde takım ve teknik heyetle toplantı üzerine toplantı yapan Beşiktaşlı idareciler, ekibi kritik maça motive etmek için kesenin ağzını açtı. Yönetimin, Göztepe karşısından alınacak sonuçla şampiyonluğa ulaşılması halinde takıma 2 milyon Dolar (17 milyon TL) dağıtma sözü verdiği kaydedildi. Şampiyonluk halinde futbolcuların kişi başına 500 bin TL civarında bir para elde etmesi bekleniyor.

Takımın beyni Ghezzal olacak

Yaşanan puan kayıpları sonrasında şampiyonluğu son maça taşıyan Beşiktaş'ta, Göztepe mücadelesinde takımın beyni Rachid Ghezzal olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, Cezayirli kanat oyuncusundan hem savunmada hem de hücumda takım arkadaşlarına liderlik etmesini istedi. 29 yaşındaki oyuncuya, bu anlamda saha içerisinde serbestlik tanınacağı belirtildi.

İzmir’deki son 2 maçı Göztepe kazandı

İki takım arasında İzmir’de oynanan son 2 maçta Göztepe, rakibine üstünlük kurdu. Geçen sezon rakibini 2-1 mağlup eden Göztepe, 2018-2019’da evinde oynanan maçı da 2-0 kazandı. Bu arada İki ekip, yarın yapacakları maçla İzmir’deki lig maçlarında 27. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş’ın galibiyetlerde 10-7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir’de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 34, Göztepe ise 26 gol attı.

Göztepe, İzmir’de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6’sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4’ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

19 yıl önce 6-0 bitti

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı. 2001-2002 sezonunda İzmir’de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 10 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul’da Beşiktaş’ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 53 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.