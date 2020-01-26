Süper Lig'de Sivasspor'a kaybeden ve Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı. Sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Beşikaş deplasmanda kazanarak moral bulma peşinde. Göztepe ise oldukça moralli. İlhan Palut yönetiminde çıkışa geçen Ege ekibi yeni stadında çıkacağı ilk maçı kazanmak istiyor.

Göztepe - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün açılışı gerçekleştirilecek Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Göztepe - Beşiktaş maçı 11'ler...

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rıdvan, Necip, Atiba, Boyd, Diaby, N’Koudou, Burak

Abdullah Avcı’nın ardından ilk maç

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından ilk karşılaşmasına çıkacak. Ligde Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 2-1’lik yenilginin ardından Ziraat Türkiye Kupası’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 3-2 mağlup olan Beşiktaş’ta yönetim kurulu, Göztepe karşılaşmasına iki gün kala Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı. Siyah-beyazlı ekip, teknik ve performans uzmanı Gökhan Keskin ve antrenör Şenol Fidan yönetiminde yarınki karşılaşmaya çıkacak.

Lider Sivasspor’un 10 puan gerisinde bulunuyor

Bu sezon ligde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 30 puanda bulunan Beşiktaş, lider Sivasspor’un 10 puan gerisinde yer alıyor.

Ligin ikinci yarısındaki ilk maçta rakibine mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Göztepe’yi yenerek zirveden daha da uzaklaşmamaya çalışacak.

Elneny cezalı

Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı Muhammed Elneny, karşılaşmada görev alamayacak. Elneny; İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Sivasspor maçlarında gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düştü. Mısırlı futbolcu, ligin ilk yarısında Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada da kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı.

Cezası biten Ruiz oynayabilecek

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezası nedeniyle Sivasspor karşılaşmasında oynamayan Victor Ruiz, teknik heyetin görev vermesi halinde Göztepe karşısında forma giyebilecek. Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens ise yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Sarı kart ceza sınırında 4 oyuncu

Beşiktaş’ta Göztepe maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Necip Uysal, yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

Göztepe ve Beşiktaş arasında 52. randevu

Göztepe ve Beşiktaş oynanacak maçla beraber Süper Lig’de birbirlerine 52. kez rakip olacak. Bu mücadelelerde Beşiktaş’ın 26'ya 9 üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş galibiyet ve gollerde üstün

İki takım arasında Süper Lig’de ilk maç 1959-1960 sezonunda İzmir’de oynanmış ve bu maçı Beşiktaş 1-0’lık skorla kazanmıştı. Söz konusu tarihten itibaren Göztepe ile Beşiktaş ligde 51 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Göztepe 9, Beşiktaş 26 galibiyet alırken, 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda İzmir temsilcisi 46 gol atarken, İstanbul ekibi ise rakip fileleri 83 kez sarstı.

İzmir’de 26. randevu

Rekabetin İzmir ayağında ise bugüne kadar 25 lig maçı oynandı. İzmir’deki maçlarda Göztepe 6, Beşiktaş 10 defa gülen taraf olurken, 9 maçta da rakipler sahadan 1’er puanla ayrıldı. Bu karşılaşmalarda Göztepe 24, Beşiktaş ise 33 gol attı. İki takım arasında İzmir’de 21 Ekim 2018’de oynanan son lig maçında Göztepe, Beşiktaş’ı Jerome ve Wallace Reis’in golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

En farklı galibiyet Beşiktaş’tan

Sarı-kırmızılılar ile siyah-beyazlılar arasında ligdeki en gollü müsabaka 2 Mart 2003 tarihinde oynandı. Bu maçta Beşiktaş sahasında rakibini 7-3’lük skorla mağlup etmişti. Rekabette en farklı galibiyeti ise yine Beşiktaş aldı. Siyah beyazlılar, 15 Aralık 2001 tarihinde İzmir’deki mücadeleyi 6-0 kazanarak en farklı galibiyeti elde etmişti.

Göztepe de en farklı galibiyetini 25 Mayıs 1969 tarihinde 3-0’lık skorla almıştı.