Giresunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ersun Yanal yönetiminde ilk maçında Erzurumspor ile Kadıköy'de 2-2 berabere kalan Fenerbahçe Giresunspor'u deplasmanda yenerek hem turu geçmek hem de moral bulmak istiyor.

Fenerbahçe - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Giresun Atatürk Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele A2TV'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Eşleşmenin ilk ayağında Kadıköy’de yapılan maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, müsabakadan da istediği sonuçla ayrılarak son 16 turuna yükselmeye çalışacak.

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Yiğithan Güveli, Şener Özbayraklı ve Michael Frey’in Giresunspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlığı sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Alper Potuk ise teknik direktör Ersun Yanal’ın görev vermesi durumunda Giresunspor önünde forma giyebilecek.

Soldado'nun cezası bitiyor

Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado’nun cezası sona erdi. Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray derbisinde yaşanan saha için olaylar nedeniyle 6 maç ceza alan Roberto Soldado, Giresunspor müsabakasıyla formasına kavuşacak. Soldado, Galatasaray derbisinin ardından 5’i ligde, 1’i ise kupada olmak üzere 6 resmi maçta forma giyememişti.

Sarı-lacivertlilerde bir diğer cezalı oyuncu Jailson Marques Siqueira ise Giresunspor karşısında da takımdaki yerini alamayacak.