Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Ligde ilk mağlubiyetini milli ara öncesinde evinde İttifak Holding Konyaspor’dan alan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında kazanarak yeni bir seriye başlamak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya 17 puanla 2. sırada giriyor. Mert Nobre ile yollarını ayıran Gençlerbirliği ise Mustafa Kaplan ile çıkacağı ilk maçı kazanmak istiyor.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe 11'ler

Gençlerbirliği: Nordfeldt, H. İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sio

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eryaman Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe’de 4 eksik

Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanına ikisi sakatlık, ikisi de koronavirüs nedeniyle 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Gökhan Gönül ve Harun Tekin, Ankara deplasmanında takımlarıyla olamayacak. Milli takımında koronavirüs testi pozitif çıkan Enner Valencia ile ismi açıklanmayan bir futbolcu daha hastalığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında yer almayacak. Samandıra’da takımdan ayrı program uygulayan Nabil Dirar’ın da kadroda yer alması beklenmiyor.

Luiz Gustavo ceza sınırında

Fenerbahçe’nin Brezilyalı tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de kadroda zorunlu değişiklikler

Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, Gençlerbirliği deplasmanında takımında zorunlu değişikliklere gidecek. Genç teknik adamının, 4 eksik futbolcusunun yanı sıra milli takımından hafif sakat dönen Ferdi Kadıoğlu’nu oynatması beklenmiyor. Fenerbahçe’nin, Gençlerbirliği karşısındaki muhtemel 11’i şöyle: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Lemos (Serdar Aziz), Caner Erkin, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Diego Perotti, Pelkas, Samatta.

Mustafa Kaplan'ın ilk maçı!

Gençlerbirliği, teknik direktör değişikliğinin ardından ilk maçına çıkacak. Sezona ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre ile başlayan başkent temsilcisi, 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı. Milli arada teknik direktör değişikliğine giden yönetim, kırmızı-siyahlı ekibi daha önce de çalıştıran sportif direktör Mustafa Kaplan’ı takımın başına getirmişti. Ligde 4 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, 5 puanla 19. sırada yer alıyor. Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Rumen golcü Bogdan Stancu ile kırmızı kart cezalısı İsveçli sağ bek Mattias Johansson, bu maçta forma giyemeyecek.