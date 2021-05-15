Galatasaray, Süper Lig’in 42. ve son haftasında saat 20.30’da başlayan maçta Helenex Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Aynı saatte başlayan müsabakada Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ikili averajda eşitlik bulunurken, 2 genel averaj farkıyla siyah-beyazlılar liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılı ekibe, sadece maçını kazanması yetmiyor. Beşiktaş, Göztepe deplasmanında yenilmesi halinde Fatih Terim’in öğrencilerine şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak. Siyah Beyazlılar İzmir’den 1 puanla dönerse Sarı-Kırmızılılar, Yeni Malatyaspor maçını kazanması gerekecek. Beşiktaş, Göztepe’yi yenerse Galatasaray’ın şampiyon olması için rakibini genel averajda geçmesi gerekiyor.

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Galatasaray - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil Dervişoğlu

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Mustafa, Mallan, Zeki, Fofana, Adem, Tetteh

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını Cüneyt Çakır yönetiyor. Saat 20.30'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Galatasaray nasıl şampiyon olur?

Süper Lig’de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray’ın da Helenex Yeni Malatyaspor’a puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Beşiktaş’ın Göztepe’yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor’u 4’den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.

Beşiktaş ile Galatasaray’ın yenilmesi ve Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf averajla siyah-beyazlılar olacak.

Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u yenmesi ve Beşiktaş’ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray’ın berabere kalması ve Beşiktaş’ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek.

Galatasaray’ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş’ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak.

Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

Fatih Terim: Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz

Galatasaray'ı yeniden şampiyonlukta en iddialı iki takımdan biri haline getiren son maçlar öncesinde, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mağlup olacağını, kaptanı Arda Turan'a anlatan Fatih Terim, benzer bir akıbeti bu akşam da bekliyor. Denizlispor deplasmanı dönüşü, uçakta oyuncularıyla mini bir toplantı yapan tecrübeli hocanın, "Baskı altında nasıl çözüldüklerini gördünüz. Bu bir sürpriz değil. Cumartesi günü de sürpriz olmayacak. Biz kendi işimize bakacağız, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, baskı yine onların üzerinde olacak ve yine puan kaybedecekler" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Tüm provalar +3 fark için

Yeni Malatya maçının provaları tamamlandı, takım Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi. Bu sezon ilk kez İstanbul'da kamp yapan Sarı-Kırmızılılar, stresten uzak ve oldukça keyifli bir görüntü ortaya koydu. Özellikle bir önceki antrenmanın medyaya açık bölümünde hem Fatih Terim'in hem de futbolcuların sık sık şakalaşmaları dikkat çekti. Oyuncuların kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde de şampiyonluğu kazanacakları konusunda hiçbir endişe duymadıkları belirtiliyor.

Ligin en az gol yiyeni ve en fazla gol atan 2. takımı

Süper Lig’in en iyi savunma yapan takımı Galatasaray, en fazla gol atan 2. ekip oldu. Geride kalan 39 müsabakada kalesinde 35 gol gören sarı-kırmızılı ekip, ligde rakiplerine en az gol şansı veren takım olarak dikkati çekti. Kalesini en iyi savunan takım olarak ön plana çıkan Galatasaray, hücumda da benzer bir performans sergiledi. Rakip ağları 77 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, bu alanda 87 golle lider Beşiktaş’ın ardından en fazla gol atan 2. takım olarak kayıtlara geçti.