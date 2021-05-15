Beşiktaş sonrası Denizlispor'u da gollü bir maç sonrasında geçen Galatasaray, galibiyet serisini 5 maça çıkarmış ve siyah-beyazlıların Fatih Karagümrük yenilgisiyle son haftaya puan puana girmişti. Fenerbahçe'nin de dahil olduğu üçlü averajda Beşiktaş'ın gerisinde olan sarı kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'u farklı yenip işi sadece "genel averaj" üzerinden bitirmek istiyor. Son antrenmanı tamamlayamayan Henry Onyekuru ve takımı Denizli deplasmanında da yalnız bırakan Radamel Falcao, sezonun son maçında forma giyemeyecek. TD Fatih Terim'in hücum merkezinde Mostafa Mohamed ile başlaması, kanatlarda ise tecrübeli iki ismi - Arda Turan ve Ryan Babel'i görevlendirmesi bekleniyor. Son haftalarda orta alanda Taylan Antalyalı'nın yanında Gedson Fernandes ve Emre Akbaba çok iyi işler çıkardı. Gedson'un forması garanti, Emre Akbaba yerine ufak bir ihtimal Emre Kılınç'ı da görebiliriz.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

İrfan Buz yönetiminde çıktığı 11 maçta kalesinde sadece 11 gol gören, 8 kez sahadan yenilmeden ayrılan Yeni Malatyaspor'da sakat ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor. Orta alanın Zeki Yavru ve Stevie Mallan'a emanet edildiği, kanatlarda Mustafa Eskihellaç ve Moryke Fofana'nın oynatıldığı bir düzenle son maçlara çıkan İrfan Buz; hücumda Adem Büyük ve Benjamin Tetteh ikilisini tercih ediyor. Stoperde Semih Kaya, Wallace ve Teenage Hadebe üçlüsünden ikisi forma giyecek. Sol bekte Karim Hafez, sağ bekte Issam Chebake görev yapacak. Malatya ekibi ligde kalmayı daha önce garantilemişti, hiçbir iddiası bulunmuyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın iç sahada oynadığı son 6 lig maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

- Yeni Malatyaspor'un ligde oynadığı son 9 maçın 7'si "2.5 ALT" bitti.

- Bu sezon ligde en fazla penaltı golü atan takım Galatasaray (15 kez), beyaz noktadan rakip fileleri en fazla havalandıran oyuncu ise Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük oldu. (9 kez)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %22'lik kesim şampiyonluk şansını sonuna kadar zorlamak için farklı galibiyete ihtiyacı olan ev sahibi ekibe güveniyor. %4'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN NE DİYOR?

Galatasaray’ın gözü sahada, kulağı da İzmir’de olacak... Alacağı sonuç kadar, Beşiktaş’ın Göztepe deplasmanındaki sonucu da büyük önem taşıyor. Averaj hesapları devreye gireceğinden, Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimali için Beşiktaş’ın galip geldiği bir senaryoda en az 4-5 farklı bir skor elde etmesi gerekli. Bu da Cim Bom’un iç sahada müthiş bir baskıyla başlayarak, ilk yarıdan skor üstünlüğünü almasını sağlayabilir. ‘İlk yarı 1’ güvendiğim bir seçenek.