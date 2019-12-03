Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takım ilk maçta avantajlı skoru alarak ikinci maç öncesi avantaj sağlamak istiyor. Galatasaray'da Fatih Terim'in gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadro ile karşılaşmaya başlaması bekleniyor.

Galatasaray - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. ASPOR'dan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kupanın son şampiyonu Galatasaray, bu sezon organizasyona 5. turda dahil oldu. Tuzlaspor ise 3. turda Nazilli Belediyespor, 4. turda da Karacabey Belediyespor’u eledi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Ryan Babel, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak.