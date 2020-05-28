Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Pandemi nedeniyle ertelenen lig, 12 Haziran'da oynanacak maçlarla devam edecek. TFF, fikstürü açıklarken en merak edilen maçlardan birisi olan Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin günü ve saati de belli oldu. 53 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, 30. haftada 50 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray'a konuk olacak. Dev maç şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip. İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Evinde 8 maçtır kaybetmeyen Galatasaray ile deplasmanda 9 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor'un mücadelesi nefesleri kesecek.

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

5 Temmuz Pazar günü oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

2019-2020 Galatasaray'ın kalan maçları

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü

Başakşehir - Galatasaray

Galatasaray - Trabzonspor

Alanyaspor - Galatasaray

Ankaragücü - Galatasaray

Galatasaray - Göztepe

Antalyaspor - Galatasaray

2019-2020 Trabzonspor'un kalan maçları

Göztepe - Trabzonspor

Alanyaspor - Trabzonspor

Trabzonspor - Ankaragücü

Galatasaray - Trabzonspor

Trabzonspor - Antalyaspor

Denizlispor - Trabzonspor

Trabzonspor - Konyaspor

Kayserispor - Trabzonspor