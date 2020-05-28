Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Coronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig, 12 Haziran'da tekrar başlıyor. Kalan 8 haftada birbirinden kritik maçlar oynanacak. En önemli mücadelelerden birisi ise şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek. Süper Lig'in 30. haftasında 53 puanlı lider Trabzonspor, 50 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray'a konuk olacak. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dev maç ile ilgili detaylar haberimizde.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Pandemi nedeniyle ertelenen lig, 12 Haziran'da oynanacak maçlarla devam edecek. TFF, fikstürü açıklarken en merak edilen maçlardan birisi olan Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin günü ve saati de belli oldu. 53 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, 30. haftada 50 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray'a konuk olacak. Dev maç şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip. İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Evinde 8 maçtır kaybetmeyen Galatasaray ile deplasmanda 9 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor'un mücadelesi nefesleri kesecek.
Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
5 Temmuz Pazar günü oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
2019-2020 Galatasaray'ın kalan maçları
Çaykur Rizespor - Galatasaray
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü
Başakşehir - Galatasaray
Galatasaray - Trabzonspor
Alanyaspor - Galatasaray
Ankaragücü - Galatasaray
Galatasaray - Göztepe
Antalyaspor - Galatasaray
2019-2020 Trabzonspor'un kalan maçları
Göztepe - Trabzonspor
Alanyaspor - Trabzonspor
Trabzonspor - Ankaragücü
Galatasaray - Trabzonspor
Trabzonspor - Antalyaspor
Denizlispor - Trabzonspor
Trabzonspor - Konyaspor
Kayserispor - Trabzonspor