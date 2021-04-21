Süper Lig'in 36. haftası, kritik bir maça sahne oluyor. Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ediyor. Lider Beşiktaş'ın 2 puan kaybettiği haftada 3 puan alarak aradaki puan farkını eritmenin hesaplarını yapan Galatasaray'da Trabzonspor maçının önemi bir kat daha arttı. Şampiyonluk umutları yeniden yeşeren Galatasaray, Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftayı mutlak 3 puanla kapatmak için bu akşam sahaya çıkacak. Trabzonspor ise hem bu sezonki derbi galibiyeti özlemine hem de ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

GALATASARAY - TRABZONSPOR CANLI İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Galatasaray-Trabzonspor 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Gedson, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Halil, Etebo, Oğulcan, Ömer, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ozornwafor, Arda.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

Trabzonspor'un yedekleri: Erce, Hüseyin, Hosseini, Atakan, Kamil Ahmet, Faruk Can, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Afobe.

Tüm gözler Kerem Aktürkoğlu'nda

Göztepe maçında hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, bugün de Galatasaray’ın en önemli hücum silahı olacak. Teknik direktör Fatih Terim’in yine ilk 11’de görevlendireceği genç kanat oyuncusu, özellikle Halil Dervişoğlu ile gösterdiği uyumlu performansla dikkat çekmişti. Ligde forma giydiği 398 dakikada 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Kerem, çıkışını Trabzonspor karşısında da sürdürmek istiyor

Taylan ve Gedson’a özel talimat

Sarı-Kırmızılılar’da Göztepe maçında olduğu gibi bugünkü zorlu mücadelede de orta sahanın merkezinde Taylan Antalyalı ve Gedson Fernandes’in görev yapması bekleniyor. Fatih Terim, bu iki öğrencisine, beklere yardım etmeleri talimatını verdi. Tecrübeli teknik adam, rakip hangi kanattan atak yapıyorsa, oraya yakın olan oyuncunun çizgiye yaklaşmasını istedi.

Caleb Ekuban iyileşti

Sakatlığı nedeniyle Rize ve Hatay maçlarını kaçıran Caleb Ekuban iyileşti. Günlerdir yoğun tedavi uygulanan Ganalı yıldız, son iki antrenmanda takımla çalıştı. Galatasaray kafilesine alınan yıldız futbolcunun, bugünkü maça ilk 11’de başlaması bekleniyor. Abdullah Avcı, Ekuban’ın dönüşüyle hücum hattında ideal dörtlüye kavuşacak. Fırtına’nın hocası, Nwakame- Bakasetas-Ekuban- Djaniny dörtülü ile karşılaşmaya başlayacak. Orta alanda ise Parmak ve Berat olacak.

Nwakaeme patlamaya hazır

8 Şubat'taki Malatya maçından bu yana Süper Lig’de gol atamayan Anthony Nwakaeme, Galatasaray’a bileniyor. Nijeryalı yıldız, kritik derbide ağları havalandırıp, suskunluğunu bozmak istiyor. Çıktığı son 9 lig karşılaşmasında 2 asisti bulunan Nwakaeme, Avcı’nın en önemli hücum kozlarından biri olacak. Nijeryalı yıldız, Galatasaray’a daha önce 5 kez rakip oldu. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Nwakaeme’nin yanı sıra Djaniny de oldukça formda.