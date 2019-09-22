Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın en önemli maçında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Galatasaray sahasında rakibini yenerek zirveye yaklaşmak istiyor. Fenerbahçe de aynı şekilde deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de gözler 6. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Galatasaray taraftarı önünde onların desteği ile ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup etmek istiyor. Ersun Yanal yönetiminde istikrarsız haftalar geçiren Fenerbahçe ise Galatasaray derbisinde galibiyet peşinde olacak.
Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'HD'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Galatasaray 5. sırada
Fenerbahçe'ye göre bir maç eksizği bulunan ve bugün Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray bu sezon oynadığı 4 maçta, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Sarı-KIrmızılı takımın 7 puanı buluyor.
Fenerbahçe 2. sırada
Fenerbahçe sezona Gazişehir ve ardından aldığı Başakşehir galibiyetiyle moralli başlamıştı. Fenerbahçe 3. haftada Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. İlk mağlubiyetini Alanyaspor deplasmanında alan Fenerbahçe 5. hafta maçında ise Ankaragücü'nü 2-1 ile geçerek Galatasaray maçına moralli çıkacak. Geride kalan 5 haftada 10 puan toplayan Fenerbahçe 2. sırada bulunuyor.