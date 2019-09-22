Süper Lig'de gözler 6. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Galatasaray taraftarı önünde onların desteği ile ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup etmek istiyor. Ersun Yanal yönetiminde istikrarsız haftalar geçiren Fenerbahçe ise Galatasaray derbisinde galibiyet peşinde olacak.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'HD'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray 5. sırada

Fenerbahçe'ye göre bir maç eksizği bulunan ve bugün Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray bu sezon oynadığı 4 maçta, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Sarı-KIrmızılı takımın 7 puanı buluyor.

Fenerbahçe 2. sırada

Fenerbahçe sezona Gazişehir ve ardından aldığı Başakşehir galibiyetiyle moralli başlamıştı. Fenerbahçe 3. haftada Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. İlk mağlubiyetini Alanyaspor deplasmanında alan Fenerbahçe 5. hafta maçında ise Ankaragücü'nü 2-1 ile geçerek Galatasaray maçına moralli çıkacak. Geride kalan 5 haftada 10 puan toplayan Fenerbahçe 2. sırada bulunuyor.



